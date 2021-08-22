عرضت شركة Epic Games في شهر مايو 2020 لعبة Grand Theft Auto V مجانًا عبر متجرها، وهي صفقة أثبتت شعبيتها لدرجة أنها تسببت بإيقاف المتجر لأكثر من ثماني ساعات.

وبفضل المستندات التي تم اكتشافها كجزء من قضية Epic Games ضد شركة آبل. أصبح لدينا الآن فكرة عن مدى شعبية الصفقة.

ووفقًا لشريحة داخلية من الشركة، جلبت اللعبة أكثر من 7 ملايين مستخدم جديد إلى متجر الشركة عبر الإنترنت.

وتوضح الشريحة أيضًا عدد المستخدمين الجدد الذين جلبتهم الشركة إلى متجرها عبر الهدايا المجانية الأخرى.

وجلبت الألعاب الأخرى مثل Subnautica و Civilization 6 عددًا كبيرًا من الاشتراكات. (أقل بقليل من مليون و 2.5 مليون، على التوالي). ولكن تصدرت GTA V بعدد 7 ملايين شخص انضموا بسببها.

وبالرغم من أن GTA V جلبت موجة كبيرة من المستخدمين الجدد. ولكن متجر الشركة لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه للحاق بمنافسه الأساسي Steam.

وكشفت الشركة أن متجرها يتضمن 58 مليون مستخدم نشط شهريًا. ولكن هذا أقل بقليل من الرقم الذي أبلغت عنه Valve مؤخرًا بشأن متجرها Steam، الذي وصل إلى 120 مليون لاعب نشط شهريًا.

وأوضحت Epic Games في شهر ديسمبر 2020 أن لديها 56 مليون مستخدم نشط شهريًا. مما يعني أن المنصة زادت بمقدار 2 مليون مستخدم منذ ذلك الحين.

ويعد هذا معدل نمو أبطأ مما شهده المتجر في الماضي. وبالمقارنة، قفز عدد المستخدمين النشطين شهريًا من 32 مليون في شهر ديسمبر 2019 إلى 56 مليون في شهر ديسمبر 2020.

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Epic Games تستفيد من Grand Theft Auto V

بالرغم من النمو البطيء، لا تزال الشركة ملتزمة جدًا بمنصتها. إلى جانب أخبار 58 مليون مستخدم نشط شهريًا للمنصة، أعلنت الشركة عن إصدار تجريبي مغلق للنشر الذاتي عبر متجرها.

وعندما يكون النشر الذاتي متاحًا للجميع. فقد يفتح ذلك الباب أمام المزيد من المطورين لاستضافة ألعابهم عبر متجر Epic Games، الأمر الذي قد يجذب العديد من المستخدمين الجدد.

علاوة على ذلك تصف المستندات الأخرى مبادرة تسمى Project Moonshot، التي تهدف إلى جعل متجر الشركة يصل إلى مليار دولار من إجمالي الإيرادات من خلال الاستثمار في عمليات الإطلاق الرئيسية والألعاب المجانية وعمليات البيع الرئيسية.

ويبدو من المرجح الاستمرار في رؤية دفعات كبيرة من الشركة مثل GTA V المجانية وإطلاق Borderlands 3 بشكل أولي وحصري عبر متجر الشركة (دفعت الشركة 146 مليون دولار لتأمين هذه الصفقة) لجذب اللاعبين إلى منصتها.

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