Epic Games تدعم فورتنايت بسرقة الأفكار من ألعاب أخرى

أضافت شركة Epic Games وضعًا جديدًا للعب في فورتنايت. والتي تعد إحدى أنجح الألعاب على الإطلاق. ويأتي هذا الوضع باسم Imposters. أي المخادعين. وإن ذكرنا هذا الاسم بشيء فسيكون لعبة Among Us بدون شك.

ولم يكتف وضع اللعب الجديد باقتباس الاسم فقط، بل أن تجربة اللعبة هي نفسها من جميع النواحي. وفي الوضع الجديد يقوم لاعبي فورتنايت بمحاولة تنفيذ المهام على سفينة، في ظل أن لاعبين من ضمن المجموعة يكونان “المخادعين” والذين يحاولون إحباط جهود اللاعبين الآخرين حتى يفوزوا.

ولعبة Among Us كانت تقدم نفس التجربة، إلا أنها كانت لعبة بسيطة من حيث الرسومات، ومن حيث فريق تطويرها. وهو استوديو مستقل صغير.

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فورتنايت تقتبس لعبة Among Us

صرّح استوديو Innersloth المطور للعبة Among Us عن استيائه الشديد من اقتباس Epic Games للعبتهم الناجحة بهذا الشكل الصارخ. وتوضح لنا هذه الخطوة نية Epic Games في تحويل لعبتهم للعبة خدمية متكاملة، بعدما كانت مجرد لعبة باتل رويال.

وبتجربة وضع Imposters الجديد في فورتنايت اتضح أن جميع ما سبق صحيح. إلا أن Epic Games قد قدمته بشكل ممتاز. كما أن المهام التي تقوم بها الشخصيات داخل اللعبة تُقدم بشكل متعلق بتجربة لعب فورتنايت عامةً، أي أنها ليست منسوخة بالكامل.

ولكن الفكرة تظل واحدة. حيث يعمل اللاعبين على إنجاز المهام وحل المشاكل ليتمكنوا من إصلاح السفينة. بينما يعمل المخادعين على إفشال اللاعبين الآخرين في مهامهم. ومن الوصف يمكن لأي شخص أن يتخيل مدى المتعة التي قدمها هذا الوضع، خصوصًا مع لمسات فورتنايت.

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وقد حرصت Epic Games على تقديم تجربة لعب ممتازة من حيث الرسومات ومن حيث الأداء. وقد كشفت الشركة في الإعلان الرسمي لوضع اللعب الجديد أن السفينة التي تجري على متنها الأحداث يتم إدارتها من طرف Imagined Order، وهم أنفسهم الأعداء الذين يظهرون في وضع الباتل رويال داخل اللعبة.

ويظهر من تجربة اللعب وبعض مهماتها على السفينة أن الشخصيات تحضر لبدء مباراة باتل رويال عند هبوطهم منها. وبهذا ربطت Epic Games بشكل بسيط بين تجربة لعب فورتنايت الأصلية، وبين تجربة اللعب في الوضع الجديد.

وكما يحدث في كل مرة. لم يتفق الجميع على رأي واحد فيما يخص “اقتباس” فورتنايت للعبة كاملة في هذا الوضع الجديد. كما أن النتيجة النهائية قد تصب في صالح اللاعبين ومتعتهم، لكن المتضرر الرئيسي هو استوديو Innersloth ولعبتهم Among Us. وحتى الآن لم نسمع عن أي دعاوى قضائية أو إجراء رسمي.

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