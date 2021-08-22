ما هو نموذج SaaS وكيف حول البرمجيات لخدمات

يشيع استخدام مصطلح SaaS في وصف بعض أنواع البرمجيات. إلا أن عدد كبير من المستخدمين قد لا يفهمون ما يقصد بهذا المصطلح، ويجهلون أهميته في تصنيف البرمجيات.

ولا ينحصر استخدام هذا المصطلح على المبرمجين فقط. بل أن عدد من الشركات تستخدم هذا النموذج في أعمالها. ولذلك فيجب على جميع العاملين فهمه حتى ولو كانوا موظفي مبيعات أو موظفي استقبال. أو حتى مهتمين بالمجال التقني.

ويعتبر نموذج SaaS هو واحد من أبرز النماذج في توزيع البرمجيات، ترخيصها، ونشرها. وتقريبًا كل مستخدم قد استخدم في حياته برنامج مبني على نموذج SaaS حتى ولو دون أن يعلم.

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نموذج SaaS لتوزيع البرمجيات

يختصر مصطلح SaaS العبارة الإنجليزية “Software as a Service”. والمقصود بها هو تقديم البرمجيات كخدمة. حيث تقوم الشركات بتقديم خدمات لعملائها في مجالات عديدة، وهذه الخدمات تكون في الأصل عبارة عن برامج.

ويمكن وصف هذه البرمجيات ببساطة بأنها البرمجيات التي يمكن استعمالها بشكل دوري، وغالبًا عبر المتصفح، دون الحاجة لتحميلها أو تنصيبها.

ويعتمد نظام نشر البرمجيات كخدمة بشكل كامل على الحوسبة السحابية. وهذا أمر طبيعي. نظرًا لأن الظروف العادية كانت تحتاج من المستخدم أن يقوم بتنزيل البرامج وتنصيبها على حاسوبه. لكن مع SaaS يتم استخدام هذه البرمجيات دون تنصيبها.

وعليه فمعظمنا قد استخدم تطبيقات مبنية على نموذج SaaS. وطبقًا لإحصائية حديثة فنسبة 86% من الشركات والمؤسسات تخطط لجعل برمجياتها مبنية على SaaS بحلول عام 2022.

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أنواع البرمجيات الخدمية

يمكن وصف نموذج SaaS بمصطلحات عربية عديدة، منها البرمجيات الخدمية أو البرمجيات كخدمة. وهناك نوعان رئيسيان لهذه البرمجيات.

ويعرف النوع الأول للبرمجيات الخدمية بالبرمجيات الرأسية Vertical. وهي الخدمات التي تخدم نوع معين من المستخدمين في مجال محدد. مثل Clio التي تخدم شركات القانون فقط.

والنوع الثاني هو النوع الأفقي Horizontal وتخدم تلك البرمجيات شركات ومستخدمين في جميع الصناعات. مثل Quickbooks والذي يتيح للشركات والمؤسسات إنجاز أعمالها المحاسبية بشكل سحابي. وذلك حيث أنه تطبيق يمكن الوصول إليه فقط عبر المتصفح.

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وتظهر لنا مميزات البرمجيات الخدمية بوضوح. حيث أنها لا تحتاج لأجهزة معينة لتشغيلها. إلى جانب أنها تخفض من تكاليف أقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات، ناهيك عن مركزية البيانات وإمكانية الوصول إليها من أي مكان ومن طرف أي شخص يهمه الأمر.

ومن ناحية أخرى فهناك بعض العيوب البسيطة. مثل المخاوف من تسريب المعلومات والبيانات نظرًا لأنها صارت الآن على السحابة وليست على جهاز المستخدم. كما أن استخدام البرمجيات الخدمية في الأمكان ذات سرعة الإنترنت المحدودة يكون صعب.