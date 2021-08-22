أهم التسريبات والتوقعات حول هواتف آيفون 14

إطلاق آبل لسلسلة هواتف آيفون 13 أصبح أقرب من أي وقت سابق. حيث تفصلنا أسابيع معدودة عن هذا الحدث. إلا أن هذا لم يمنع التسريبات والتوقعات حول هواتف آيفون 14 والقادم في 2022 من الظهور.

ومن الطبيعي أن لا تكون التسريبات الحالية حول آيفون 14 صحيحة بالكامل. إلا أنها تعطينا نظرة مبدئية عن هذا الإصدارات في وقت مبكر. ويشير المتخصصين إلى أن آبل نفسها قد لا تكون قد انتهت من وضع خططها لآيفون 14 حتى الآن.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف آيفون 14 في أربع إصدارات مختلفة. وتختلف تلك الإصدارات عن بعضها البعض بشكل رئيسي في قياس الشاشة. في حين أن عام 2022 قد يشهد إصدارًا جديدًا من إصدارات “ميني”.

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التسريبات حول آيفون 14

تأتي هواتف آيفون 14 في عام 2022 كما سلف الذكر، وتحديدًا في شهر سبتمبر، وهو الموعد السنوي الثابت والذي لم ينكسر إلا في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وستأتي الهواتف الجديدة مع معالج A16 الرائد من آبل. ولا توجد أية معلومات عن هذه الشريحة بعد، وفي الواقع لا توجد معلومات كثيرة عن شريحة A15 القادمة في آيفون 13 بعد بضعة أسابيع.

ونظرًا لأن آبل قد قدمت معالج بدقة تصنيع 5 نانومتر في العام السابق، وهي دقة تصنيع عالية جدًا، فمن غير المتوقع أن نشهد دقات أعقد خلال فترات زمنية صغيرة.

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وسابقًا قد تسربّت معلومة عن JP Morgan Chase تفيد بأن الإطار المستخدم في إصدار 14 سيكون من التيتانيوم وليس من الستانلس ستيل.

وفي تقرير آخر عرفنا أن آبل ستقدم شاشات من نوع LTPO OLED بتردد 120 هيرتز في آيفون 14. وهذه الشاشات ستأتي من تصنيع شركة إل جي الرائدة في هذا المجال. ولعل هذا التسريب كان محبطًا إلى حد كبير، نظرًا لأنه لمح لأن آيفون 13 لن يقدم هذه الميزة.

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وشارك مسرّب آبل الشهير Ming-Chi Kuo تسريبًا يفيد بأن آبل سترفق مستشعر البصمة تحت الشاشة في آيفون 14 كذلك. وسيأتي هذا الهاتف في أربعة إصدارات كما سبق الذكر، وهي كالتالي:

إصدار ميني بشاشة 5.4 إنش

الإصدار العادي بشاشة 6.1 إنش

إصدار برو بقياس 6.1 إنش

إصدار برو ماكس بقياس 6.7 إنش

وهذا في حين أن تسريبات سابقة قد لمحت لأن آبل تخطط لإطلاق إصدار “ماكس” بسعر منخفض. وهو غالبًا سيكون نفس الإصدار العادي لكن بشاشة أكبر دون أي تغيير على المواصفات أو الكاميرات.