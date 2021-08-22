تويتر تحاول زيادة الاشتراك في النشرة الإخبارية

تختبر منصة تويتر ميزة قد تزيد من إمكانية استخدام منصة النشرة الإخبارية Revue التي تم الحصول عليها مؤخرًا.

وتتمثل الميزة في القدرة على الاشتراك في رسالة إخبارية مباشرة من حساب تويتر، دون الحاجة إلى اتباع رابط إلى موقع ويب منفصل.

ويمكن تمكين هذه الميزة من قبل جميع كتاب النشرة الإخبارية من Revue. ولكن الزر يظهر في البداية لمجموعة اختبار من مستخدمي المنصة عبر أندرويد والويب فقط.

ويجب تشغيل زر الاشتراك في إعدادات Revue قبل أن يظهر عبر المنصة.

ويظهر الزر الجديد وبطاقة الرسالة الإخبارية أسفل سيرتك الذاتية عبر المنصة مثل تغريدة مثبتة تقريبًا، مع عنوان النشرة الإخبارية Revue الخاصة بك، وصورة، ووصف موجز، وزر الاشتراك الفعلي.

ويؤدي النقر على الزر إلى سحب مربع حوار يذكرك بأن هذا الشخص الذي تتابعه عبر المنصة يحصل الآن على بريدك الإلكتروني. ويتيح لك قراءة عينة من النشرة الإخبارية ومن ثم الاشتراك.

وبالرغم من إنها ميزة بسيطة للغاية. ولكن ربما تكون ذات مغزى كبير لشخص يفكر في بدء رسالة إخبارية – أو الانتقال إلى منصة Revue.

وفي حين يمكن لأي شخص من الناحية النظرية كتابة رسالة إخبارية. ولكن غالبًا ما تتم كتابة الرسائل الإخبارية الناجحة ماليًا بواسطة أشخاص يمتهنون الكتابة.

وسهلت تويتر بشكل كبير تحويل المتابعين إلى مشتركين ببضع نقرات. وهذا أقل صعوبة بكثير من وجود رابط Substack في حسابك.

ولا تمثل الاشتراكات السهلة في الرسائل الإخبارية سوى أحدث ميزة في مجموعة ميزات المنصة الآخذة في التوسع سريعًا. التي يتم أيضًا استضافة العديد منها عبر صفحة الحساب.

وبدأت الشركة بتجربة جمع المدفوعات المباشرة باستخدام ميزة Tip Jar في شهر مايو. كما إنها سمحت لعلامات تجارية مختارة بتسويق منتجاتها بحيث تتيح لك شراء المنتجات دون مغادرة المنصة.

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تويتر تجري تغييرات صغيرة على الرسائل المباشرة

قدمت المنصة أيضًا عدة تحديثات جديدة لرسائلها المباشرة، التي يتم طرحها لبعض المستخدمين في الأسابيع القليلة المقبلة.

وتتضمن التغييرات القدرة على إرسال رسالة مباشرة إلى عدة أشخاص في محادثات منفصلة. ويمكنك الآن مشاركة تغريدة في ما يصل إلى 20 محادثة رسالة خاصة منفصلة.

وتتوفر هذه الميزة عبر iOS والويب أولاً، وأندرويد قريبًا.

وبالنسبة لمستخدمي iOS، فإن المنصة تعدل الطوابع الزمنية للرسائل المباشرة. وبدلاً من إرفاق كل رسالة داخل محادثة رسالة مباشرة بالتاريخ والوقت، يتم تجميع الرسائل حسب اليوم.

وتقول المنصة إن هذا يقلل من فوضى الطابع الزمني. ويمكن لمستخدمي iOS قريبًا الوصول إلى أزرار “إضافة رد فعل” عن طريق النقر المزدوج وعن طريق الضغط لفترة طويلة على الرسالة.

ويحصل مستخدمو أندرويد و iOS على التمرير السريع خلال محادثة رسالة مباشرة والعودة إلى أحدث رسالة بالضغط على زر السهم لأسفل.

وأضافت المنصة العديد من الميزات الجديدة في الأشهر العديدة الماضية، بما في ذلك عملية جديدة للإبلاغ عن معلومات خطأ عن فيروس كورونا وتحديث لواجهة برمجة التطبيقات لتسهيل الإشارة إلى الدردشات الصوتية في Spaces وتغيير الخط.

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