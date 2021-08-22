طريقة تشغيل الألعاب على أجهزة مساعد جوجل

تستطيع استخدام مساعد جوجل عبر مجموعة من الأجهزة التي تقدمها الشركة، وتساعدك هذه الأجهزة في التحكم بالمنازل الذكية وبعض الاستخدامات الأخرى.

ويمكن لهذه الأجهزة تشغيل الموسيقى وحجز الرحلات وتذاكر السينما كمثال، ويمكنها الإجابة على الأسئلة المتنوعة التي توجهها.

وتقدم جوجل جهازًا لمساعدها الذكي يدعى Nest HUB، وهو يمتاز بشاشته الكبيرة التي تسمح لك بتشغيل الألعاب عليها.

اقرأ ايضًا: إخفاء الأشخاص من ذكريات فيسبوك وتطبيقات الصور

تشغيل الألعاب على أجهزة مساعد جوجل

يمكنك التحكم في أجهزة مساعد جوجل الذكي بأكثر من طريقة، حيث تستطيع استخدام شاشة اللمس أو استخدام الأوامر الصوتية.

اقرأ ايضًا: فحص حالة البطارية في ماك بوك

وحتى تبدأ بتشغيل الألعاب يمكنك اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تبويب الألعاب الموجودة في الشاشة الرئيسية، ويمكنك اختيار نوع مجموعة الألعاب التي ترغب في عرضها.

وتستطيع عرض الألعاب التي يختارها المتجر لك، أو الألعاب المميزة الموجودة فيه.

لذلك اضغط على أحد المجموعات لتظهر لك مجموعة من الألعاب التي يمكنك الاختيار بينها.

وبعد ذلك قم بالضغط على اللعبة التي ترغب في تشغيلها.

وتستطيع أيضًا استخدام الأوامر الصوتية وتوجيه الأمر التالي للجهاز :

” Hey Google, play games”

ويقوم هذا الأمر بعرض جميع الألعاب التي يمكنك الوصول إليها، ولتشغيل اللعبة تستطيع قول إسمها أو استخدام شاشة اللمس كما تفضل.

اقرأ ايضًا: كيفية تعطيل شاشة اللمس في ويندوز 10

وتستطيع التحكم في اللعبة عبر شاشة اللمس أو عبر الأوامر الصوتية إن كانت اللعبة تدعم ذلك.

ولكن لا تتوقع أن تجد الكثير من العناوين المشهورة ضمن هذه الألعاب، وذلك لأن معظمها ألعاب بسيطة لتمضية الوقت فقط.

اقرأ ايضًا: طريقة إيجاد مفتاح تفعيل ويندوز 10

مميزات جهاز Nest Hub

يعتبر Nest Hub أحد أحدث أجهزة مساعد جوجل الذكي، وهو يأتي مزودًا بشاشة كبيرة تعمل باللمس.

وهذا ما يجعله مناسبًا للاستمتاع بمقاطع الفيديو السريعة عبر يوتيوب، أو إجراء دردشات الفيديو مع مجموعة من أفراد العائلة.

اقرأ ايضًآ: طريقة أخذ لقطة الشاشة في ويندوز 11

ويمكنك أيضًا استخدامه كدفتر ملاحظات، حيث تستطيع ترك ملاحظة لأطفالك أو زوجك في شاشة الجهاز.

ويحتاج الجهاز لإتصال دائم بالإنترنت حتى يعمل بأفضل طريقة ولتتمكن من الحصول على الإستفادة القصوى منه.

اقرأ ايضًا:توفير استهلاك الإنترنت في ويندوز 11 دون تطبيقات خارجية