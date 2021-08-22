التفاصيل الكاملة حول متجر جوجل بلاي وخدماته

يهاجر آلاف المستخدمين سنويًا من نظام iOS إلى نظام أندرويد، كما يبدأ العديد من المستخدمين في التعامل مع متجر جوجل للتطبيقات للمرة الأولى، إلى جانب أهمية معرفة مميزات وخواص هذا المتجر بالنسبة لأي مستخدم.

وتعتمد غالبية هواتف أندرويد من معظم الشركات على متجر جوجل بلاي كمتجر رئيسي. ولذلك فهو يعتبر المتجر الرسمي للنظام، والمنافس المباشر -وربما الوحيد- لمتجر آب ستور.

ولا يقتصر دور المتجر على توفير التطبيقات والألعاب فقط. بل توفر جوجل من خلاله وصولًا للكتب، المسلسلات، والأفلام من خلال Google Play Books و Google Play Movies & TV.

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متجر جوجل بلاي

وتعتمد نواحي عديدة من نظام أندرويد على خدمات جوجل بلاي، والمعروفة باسم Google Play Services. وهي الخدمات التي افتقدتها هواوي بعد الحظر الأمريكي.

ويعتبر متجر بلاي الوجهة الأساسية لتحميل وشراء التطبيقات والألعاب للهواتف واللوحيات العاملة بنظام تشغيل أندرويد. وعدد كبير من هذه التطبيقات والألعاب يأتي بشكل مجاني، بينما تضم بداخلها مدفوعات اختيارية.

وتشرف العملاقة الأمريكية بنفسها على المدفوعات داخل التطبيق والألعاب. حيث أنها تتم من خلال بوابات الدفع الخاصة بها. وتتقاضى جوجل 30% من إجمالي أرباح أي تطبيق أو لعبة.

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وتقدم الشركة خدمة تعرف باسم Google Play Pass. وهي خدمة اشتراك شهرية تسمح للمستخدمين بالوصول لعدد من التطبيقات والألعاب المدفوعة بشكل مجاني، أو الاستمتاع بالتطبيقات والألعاب المجانية بدون إعلانات بداخلها.

إلا أن هذه الخدمة ليست مدعومة في جميع البلدان، من ناحية، ومن ناحية أخرى فهي لا تضم كل التطبيقات والألعاب بالضرورة، بل تلك التي تتعاون مع جوجل فقط.

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ومن خلال Google Play Books يتمكن المستخدمين من شراء وتحميل الكتب الإلكترونية كذلك. إلى جانب إمكانية رفع كتبهم الخاصة -كملفات PDF أو EPUB- والوصول إليها من أي مكان عبر موقع الخدمة أو تطبيقها على الهواتف الذكية.

أما عن خدمة Google Play Movies & TV فهي تسمح بشراء أو تأجير حلقات الأفلام والمسلسلات بأسعار تعتبر منخفضة. وفي حالة التأجير يتمكن المستخدم من الاحتفاظ بالفيلم أو الحلقة لمدة 30 يوم إن لم يبدأ في المشاهدة. و48 ساعة في حالة بدأ في تشغيل المحتوى.

أما عن Google Play Services فهو يظهر في هواتف ولوحيات أندرويد على هيئة تطبيق عادي. ويسمح هذا التطبيق في تحديث تطبيقات جوجل بشكل دوري إلى جانب إضافة بعض المميزات والخواص للهواتف واللوحيات. وهذا إلى جانب عدد من المميزات والخواص والتي تشمل: