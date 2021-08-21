طريقة إيجاد مفتاح تفعيل ويندوز 10

تعمل النسخ الرسمية من ويندوز 10 عبر مفتاح تفعيل فريد من نوعه لكل نسخة، لذلك لن تجد نسختين يعملان بنفس مفتاح التفعيل.

ويمثل مفتاح تفعيل ويندوز 10 رخصة من مايكروسوفت لاستخدام الويندوز بشكل رسمي على حاسبك.

لذلك إذا استخدمت ويندوز 10 دون شراء مفتاح التفعيل، فإن هذا يعني أنك تستخدم نسخة مقرصنة أو مسروقة من النظام، وهي تعتبر جريمة في بعض الدول ويعاقب عليها القانون.

ويمكنك الحصول على نسخة ويندوز 10 رسمية ومفعلة بأكثر من طريقة، حيث تحصل على نسخة رسمية ومفعلة عند شراءك لحاسب محمول يستخدم ويندوز 10.

وتستطيع أيضًا شرائها عبر متجر Ebay وبعض مواقع البيع التي تبيعها بأسعار مخفضة، كما يتم شراؤها من متجر مايكروسوفت الرسمي بالسعر الرسمي.

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معرفة مفتاح تفعيل ويندوز 10

تحتاج إلى كتابة مفتاح التفعيل أو أخذ نسخة احتياطية منه إذا كنت ترغب في نقل نظامك إلى جهاز جديد.

ويعني هذا حذف النظام المسجل بمفتاح التفعيل هذا من الجهاز القديم وتثبيته باستخدام نفس مفتاح التفعيل في الجهاز الجديد.

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ويكون مفتاح التفعيل مكونًا من 25 رمزًا بالشكل التالي XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

ولكن لا تدعم بعض نسخ ويندوز 10 التثبيت في نظام جديد، حيث تقوم بربط نفسها في اللوحة الأم والمعالج، لذلك لا يمكن تثبيتها في أي جهاز آخر.

وتكون هذه النسخة في العادة نسخ الشركات OEM، حيث تقوم مايكروسوفت ببيع هذه النسخ للشركات بسعر مخفض للغاية.

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ويمكنك الوصول إلى مفتاح التفعيل عبر طريقتين وهما:

باستخدام واجهة الأوامر المعتادة

توجه إلى تطبيق واجهة الأوامر عبر كتابة CMD في بحث شريط المهام، وقم بفتح التطبيق.

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وبعد ذلك قم بكتابة الأمر التالي :

wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey

ويظهر مفتاح التفعيل تلقائيًا بعد كتابة هذا الأمر، لذا قم بحفظه في مكان آمن.

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باستخدام PowerShell

يعتبر تطبيق PowerShell نسخة محسنة من واجهة الأوامر المعتادة، وهي تعمل مع جميع الأجهزة.

ويمكنك الوصول إلى مفتاح التفعيل عبر اتباع الخطوات التالية:

اضغط بزر الفأرة الأيمن على علامة إبدأ، ومن ثم اختر من القائمة PowerShell في وضع المدير.

وتحتاج إلى الموافقة على تفعيل التطبيق بهذه الصلاحيات، وبعد ذلك أدخل الأمر التالي فيه:

wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey

وعندما يظهر لك مفتاح تفعيل ويندوز 10، قم بكتابته أو حفظه في مكان آمن حتى تصل إليه بسهولة.

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