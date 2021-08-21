وسط الأنباء عن هاتف بيكسل جديد هذا الأسبوع، أشارت شركة جوجل إلى نهاية الطريق بالنسبة إلى جهازي Pixel الآخرين Pixel 4A 5G و Pixel 5.

وكلاهما مُدرج حاليًا في متجر الشركة عبر الإنترنت على أنهما غير متوفران، وعلى الأرجح لن يدوم المخزون المتبقي لدى بائعي التجزئة الآخرين طويلاً.

ويعتبر وضع هواتف بيكسل لهذا العام غريبًا بعض الشيء، حيث تم الإعلان رسميًا عن بيكسل 6 تقنيًا. ولكن يفصلنا شهرين عن موعد وصوله بعد الإطلاق الرسمي.

وبشكل عام، لا يتم إيقاف النماذج القديمة حتى يتم إصدار الجيل التالي. لذلك فإن بيكسل 5 الذي يتوقف في شهر أغسطس قبل الإصدار المفترض لهاتف بيكسل 6 في شهر أكتوبر هو توقف قبل الموعد المحدد بوقت طويل.

وقدم متحدث باسم الشركة البيان التالي: من خلال توقعاتنا الحالية، نتوقع أن ينفد متجرنا في الولايات المتحدة من Pixel 4a 5G و Pixel 5 في الأسابيع المقبلة بعد إطلاق Pixel 5a 5G. تستمر إتاحة هذه المنتجات من خلال بعض الشركاء حتى نفاذ الكمية.

وليس من المستغرب جدًا أن يتم إيقاف Pixel 4a 5G. وذلك نظرًا إلى أن Pixel 5a 5G يبدو أنه خليفة مباشر إلى حد ما.

ومع ذلك، فمن غير المعتاد إيقاف بيكسل 5 قبل وقت طويل من وصول بيكسل 6 هذا الخريف.

وربما يرجع ذلك إلى أن هاتف بيكسل 5 يحمل تشابهًا أكبر مع هواتف السلسلة A ذات الميزانية المحدودة مقارنة بهواتف بيكسل 6 وبيكسل 6 برو.

اقرأ أيضًا: هواتف بيكسل من جوجل لن تأتي مع شاحن

جوجل أوقفت إنتاج بيكسل 5 قبل إطلاق بيكسل 6

يبدو أن عملاقة البحث تسحب جميع الأجهزة التي قد تقف في وجه سلسلة بيكسل 6. وتضع بيكسل 6 وبيكسل 6 برو كمنافسين رئيسيين حقيقيين لأجهزة آبل وسامسونج.

وبينما يوفر بيكسل 5 ميزات مرحلية مثل الشحن اللاسلكي ومقاومة الماء IP68 القوية غير المتوفرة في السلسلة A. ولكن لم يكن الجهاز مصممًا بشكل فعلي للتنافس مع آيفون 12 برو و Galaxy S21.

وقد يكون هذا هو النهج الجديد للشركة فيما يتعلق بأجهزتها> إذ توقفت عن بيع Pixel 4 و Pixel 4 XL بعد أقل من عام من طرحها.

ولكن لا يزال هاتف Pixel 4A الذي يعمل بتقنية LTE معروضًا للبيع في الوقت الحالي. وهو يمثل صفقة رابحة بسبب سعره البالغ 349 دولار.

اقرأ أيضًا: جوجل تتخلص من أندرويد أوتو لشاشات الهاتف