هل تتمكن شاومي من الاحتفاظ بريادة سوق الهواتف

تمكنت شاومي من تحقيق إنجازات عديدة في السنوات الأخيرة وتحديدًا في 2020. حيث تمكت الشركة من أخذ مركز هواوي كثالث أكبر مصنع للهواتف الذكية في عام 2020.

ولاحقًا تمكنت الشركة الصينية من حلّ محل آبل كثاني أكبر مصنع للهواتف الذكية في الربع الأول من عام 2021. واتسحوذت الشركة حينها على 17% من سوق الهواتف الذكية في مقابل 14% لشركة آبل.

وفي يونيو المنصرم تمكنت الشركة من الصعود للمركز الأول بشكل مفاجئ طبقًا لدراسة عن CounterPoint Research. وذلك بالاستحواذ على 17.1% من سوق الهواتف الذكية في مقابل 15.7% لسامسونج.

وقد حدث ذلك في ظل استحواذ سامسونج على المركز الأول لسنوات طويلة. والسؤال الأبرز هو: هل تتمكن شاومي من الاحتفاظ بالمركز الأول بشكل دائم؟

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صعود شاومي للمركز الأول

عانت هواوي بشدة من العقوبات الأمريكية في السنوات الأخيرة. ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد فقد استفادت شاومي بشدة من أوضاع هواوي. وذلك نظرًا لأن المنافسة بين كلًا منهما كانت قوية خصوصًا في الفئات السعرية المنخفضة.

وقد خرجت هواوي بالفعل من قائمة أكبر خمس شركات مصنعة للهواتف الذكية في يوليو الماضي. وبالتزامن مع هذه الأحداث تمكنت منافستها الصينية من توسيع انتشارها في أكثر من 100 سوق عالمي كانت هواوي تنافس فيهم بقوة.

ولعل السوق الأوروبي كان واحدًا من أبرز هذه الأسواق. وهو السوق الذي شهدت فيه الشركة نموًا يقدر بنسبة 50% وكذلك كان الوضع بالنسبة لإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

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وضع سوق الهواتف الذكية

وقد حققت الشركة الصينية نجاحات كبيرة مع هواتفها الداعمة لشبكات الجيل الخامس. ولعل علاقتها الحسنة مع مشغلي الإتصالات في أوروبا قد ساعدتها بقوة على تحقيق ذلك.

ووصول شاومي للمركز الثالث بعد إزاحة هواوي وللثاني بعد إزاحة آبل كان أمرًا مثيرًا للاهتمام. لكن إزاحة سامسونج عن المركز الأول كان حدثًا تاريخيًا.

وقد ظلّت سامسونج محتفظة بمركزها لأكثر من عقد كامل، وهواوي من ناحيتها قد نافست العملاقة الكورية على مركزها إلا أنها كانت تفشل في كل مرة.

ومن الواضح أن شركة شاومي تمر بمراحل شبابها في الوقت الحالي، على عكس سامسونج العجوز. حيث أن شاومي قد شهدت نموًا يقدر بنسبة 83% مقارنة بالعام السابق، في مقابل 8% فقط بالنسبة لسامسونج.

ومن المتوقع أن تستعيد سامسونج مركزها مرة أخرى، خصوصًا أن أحدث الدراسات قد أوضحت أن الفارق بين الشركتين من حيث الحصة السوقية بات أقل من 1%. لكن شاومي من ناحية أخرى قادرة على الصعود لهذا المركز واحتلاله لفترات طويلة، إن استطاعت أن تستمر في العمل بنفس النشاط.

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ولا شك أن شاومي تحتاج للتواجد في السوق الأمريكي بشكل أكثر قوة لكي تتمكن من الاستحواذ على قطاع إضافي من سوق الهواتف الذكية. إلا أن هذا ليس سهلًا بسبب المشاكل الصينية الأمريكية المستمرة.