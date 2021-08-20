مايكروسوفت تعلن عن سماعة رأس سلكية جديدة

كشفت شركة مايكروسوفت عن سماعة الرأس المحدثة Xbox stereo السلكية بقيمة 59.99 دولار، وذلك بعد نجاح إطلاق أول سماعة رأس لاسلكية من Xbox.

ويكمن الاختلاف الجوهري في التكلفة، إذ إنها أقل بكثير من تكلفة سماعة الرأس اللاسلكية الممتازة البالغة 100 دولار التي تم إطلاقها في وقت سابق في عام 2021.

وتعد سماعة الرأس الجديدة بكل ما تتوقعه من منتجات إكس بوكس مثل الأداء والميزات البارزة والجودة وإمكانية الوصول لتقديم تجارب غامرة عبر المنصات والحواسيب والأجهزة المحمولة.

واستنادًا إلى تصميم سماعة Xbox اللاسلكية، تتميز سماعة Xbox السلكية بتصميم مرن وخفيف الوزن، مع عصابة رأس مبطنة قابلة للتعديل، بالإضافة إلى أغطية أذن كبيرة ناعمة لإبقائك مرتاحًا طوال جلسات اللعب الممتدة.

ويتم إطلاق سماعة الرأس المحدثة Xbox stereo السلكية في 21 سبتمبر. وكما هو متوقع، فهي تفتقد إلى بعض الميزات. ولكن دون المساومة على الكثير من الناحية التصميمية.

ويمكنك لف القرص الموجود على الجزء الخارجي من كوب الأذن الأيمن لضبط مستوى الصوت. ويوجد زر كتم الصوت على الجانب الخلفي من الميكروفون المرن – يعكس ما تحصل عليه مع الإصدار اللاسلكي.

ولا يبدو أن سماعة الرأس المحدثة Xbox stereo السلكية تحتوي على قرص خلط صوتي للمحادثة أو اللعبة على كأس الأذن اليسرى كما هو الحال في النموذج الأغلى ثمناً. ولكن هذه ليست خسارة كبيرة نظرًا لاختلاف السعر.

وتتصل سماعة الرأس المحدثة Xbox stereo السلكية من خلال منصة إكس بوكس عبر كابل أخضر غامق ومنفذ بقياس 3.5 ميليمتر. ويعني ذلك أنه يمكنك استخدامها مع الأجهزة والمنصات الأخرى التي تدعم هذا المنفذ.

كما يمكن استخدام محول لتوصيلها بالهواتف أو الأجهزة اللوحية التي لا تحتوي على منفذ سماعة الرأس المخصص.

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مايكروسوفت تعلن عن سماعة الرأس Xbox stereo

تقول الشركة إن سماعة الرأس الجديدة تدعم تقنيات الصوت المكاني مثل Dolby Atmos و Windows Sonic و DTS: X. كما أنها تتميز بالقدرة على أداء الترددات المتوسطة والعالية مع صوت جهير قوي.

وفي حال كانت جودة الصوت تشبه ما هي عليه في الإصدار اللاسلكي. فيجب أن يكون العديد من اللاعبين سعداء بهذا النموذج بسعر 59.99 دولار.

وتتاح سماعة الرأس المحدثة Xbox stereo السلكية للطلب المسبق الآن من خلال متجر الشركة. وتقول مايكروسوفت أنها تكون متاحة لدى بائعي التجزئة الآخرين أيضًا.

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