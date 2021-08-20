يشاهد الأشخاص عادةً مقاطع فيديو يوتيوب من أجل أسباب مختلفة مثل الترفيه أو تعلم مهارة جديدة ولكن معظم مقاطع الفيديو تحتوي مقدمات طويلة قد تكون غير مهتم بها.

ومن أجل هذا يتيح لك التطبيق إمكانية تقديم أو تسريع مقاطع الفيديو لمدة تبدأ من عشرة ثوانٍ وتصل إلى 60 ثانية.

وهذه الميزة تسمى النقر المزدوج للبحث حيث تسمح لك بتخطي المقدمة أو أي جزء في مقطع الفيديو لا تريد مشاهدته سواء كنت في عجلة من أمرك أو ترغب بتوفير بعض الوقت عند مشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة بسرعة.

ما هي ميزة النقر المزودج للبحث

تتيح لك الميزة القدرة على التحرك للخلف أو للأمام داخل مقطع فيديو يوتيوب بنقرة مزدوجة فقط.

ومن خلال النقر المزدوج على الجانب الأيمن من منطقة تشغيل الفيديو يمكنك تسريع تشغيل مقطع الفيديو لمدة معينة محددة سابقًا.

وإذا نقرت نقرًا مزدوجًا على الجانب الأيسر فيمكنك الرجوع بحسب نفس المدة التي عينتها سابقًا. ولا يتعين عليك سحب شريط التمرير الصغير جدًا إلى اليسار واليمين للتحرك للخلف وللأمام أثناء تشغيل الفيديو.

وتعتبر هذه الميزة مفيدة جدًا حيث يعد الانتقال للأمام والعودة عند تشغيل الفيديو بنقرة مزدوجة هو ما يبحث عنه معظم المستخدمين.

ويمكنك ايضًا تغيير مدة النقر المزدوج إذا كنت لا ترغب في التحرك للأمام أو للخلف بسرعة كبيرة.

على سبيل المثال يمكنك ضبط المدة على 5 ثوانٍ أو الحد الأقصى 60 ثانية. والأمر كله متروك لك بشأن المدة التي تريد تعيينها.

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كيفية تخطي أكثر من 10 ثوان في فيديو يوتيوب

قم بتشغيل تطبيق يوتيوب في هاتف أندرويد أو آيفون.

في الشاشة الرئيسية اضغط على صورة حسابك في أعلى الجهة اليسرى.

من القائمة التي تظهر لك حدد خيار الإعدادات.

اضغط على خيار عام ثم حدد خيار النقر المزدوج للبحث.

في الشاشة التالية حدد مقدار المدة الزمنية التي تريد تخطيها عند النقر المزدوج في مقطع الفيديو قيد التشغيل.

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