كل ما تريد معرفته عن واجهة One UI من سامسونج

تعتبر سامسونج الشركة الأبرز في سوق الهواتف الذكية عالميًا. وذلك من حيث المبيعات والانتشار بين المستخدمين في جميع بلدان العالم. وواجهة One UI هي واحدة من أهم وأوضح مكونات هواتف الشركة.

وتقدم واجهة One UI عددًا كبيرًا من المميزات والخواص، وبعضها لا يتواجد في هواتف المنافسين بالرغم من نظام التشغيل واحد، وهو نظام أندرويد. ويمكن وصف الواجهات بشكل عام بأنها تعديلات تقوم بها الشركات على نظام أندرويد وتضيف من خلالها لمستها الخاصة.

ولعل هذه الواجهة قد قدمت الكثير لسامسونج، خصوصًا أن هواتف الشركة كانت تعرف قبلها بأنها قبيحة الشكل ولا تتمتع بأي انسيابية.

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واجهة One UI من سامسونج

تم تقديم One UI للمرة الأولى في عام 2018، وقد بدأت في الوصول لهواتف الشركة القديمة وصولًا إلى جالاكسي S8 على شكل تحديثات للنظام. بينما بدأت هواتف الشركة بدايةً من جالاكسي S10 بالقدوم مع الواجهة الجديدة مثبتة مسبقًا.

وتحدث شركة سامسونج واجهتها بشكل سنوي بالتزامن مع كل تحديث أندرويد رئيسي. بينما تتلقى الواجهة تحديثات دورية تضيف بعض المزايا وتعدل بعض المشاكل.

وقد قدمت الواجهة منذ اليوم الأول لها تصميمًا ممتازًا مع أبعاد جمالية جذابة. إلى جانب مئات المميزات والخيارات التي يمكن للمستخدم من خلالها أن يحصل على تجربة الاستخدام المثالية بالنسبة له.

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إصدارات One UI

شهدنا الإصدار الأول للواجهة في 2018 وهو إصدار OneUI 1.0. وفي 2019 أتى الإصدار One UI 2.0، وفي عام 2020 أطلقت سامسونج الإصدار الثالث OneUI 3.0. وحاليًا في 2021 الإصدار الأحدث من الواجهة هو OneUI 3.1.

ومن المتوقع أن تكشف سامسونج عن OneUI 4.0 خلال العام الجاري. ويمكنك أن تعرف الإصدار الموجود في هاتف سامسونج الخاص بك من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه للإعدادات توجه لخانة عن الهاتف About Phone وبعدها اضغط على معلومات النظام Software Information وفي هذه المنطقة يظهر لك إصدار One UI الموجود على هاتفك

وفي حالة أن هاتفك لا يمتلك الإصدار الأخير 3.1 فعليك بالتوجه لخيارات تحديث النظام Software Update ومن ثم تحميل أحدث إصدار متاح لك.

وتوفر الواجهة كمًا ضخمًا من المميزات، ويمكن للمستخدم حقًا أن يبحر في الإعدادات لساعات حتى يجرب كل خيار متاح. وتبدأ الخيارات مع إمكانية تغيير شكل الهاتف بالكامل وصولًا إلى خاصية DeX والتي تحول الهاتف إلى جهاز حاسب شخصي محمول.

إلى جانب خواص القائمة الجانبية Edge Panel المتاحة في هواتف الشركة التي تضم حواف جانبية منزلقة. كما توفر الواجهة -والتي يمكن اعتبارها نظام تشغيل متكامل- متجر تطبيقات جالاكسي ستور والذي يقدم بديلًا ممتازًا لمتجر بلاي.

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