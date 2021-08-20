تكشف الأقسام غير المنقحة من شكوى Epic Games لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل تفاصيل جديدة حول المدى التي ذهبت إليه عملاقة البحث لتقويض متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية عبر منصة أندرويد.

وبدأت الشركة منذ عام 2019 بتشغيل برنامج Premier Device. الذي منح صانعي هواتف أندرويد حصة أكبر من عائدات البحث عما يتلقونه عادةً.

وفي المقابل، وافق المصنعون على بيع الأجهزة دون تثبيت أي متاجر تطبيقات تابعة لجهات خارجية مسبقًا.

وعلى وجه التحديد، اتبع المصنعون قاعدة تحظر التطبيقات التي تتمتع بامتيازات تثبيت APK دون موافقة جوجل، تاركين متجر Google Play باعتباره السوق الرقمي المدمج الوحيد للبرامج.

وتحصل المنتجات المؤهلة لبرنامج Premier Device على حصة 12 في المئة من عائدات بحث الشركة. وذلك مقارنة بنسبة 8 في المئة التي تكسبها عادةً.

وقامت الشركة بتحسين الصفقة بشكل أكبر لشركات مثل إل جي وموتورولا. إذ قدمت لتلك الشركات ما بين 3 و 6 في المئة مما ينفقه العملاء في متجر Google Play عبر أجهزتها.

وكتب محامو شركة Epic Games في الشكوى: لم يكن برنامج Premier Device معروفًا للجميع. لم يكن معروفًا بالنسبة لشركة Epic Games قبل أن تبدأ جوجل بتوفير المستندات ذات الصلة في هذا التقاضي.

وأضافوا: سعت جوجل إلى إخفاء سلوكها الأكثر تقييدًا والمانع للمنافسة من خلال الاتفاقيات نفسها. وذلك عبر بند يمنع الموقعين من إصدار أي بيان عام يتعلق بالاتفاقية دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

اقرأ أيضًا: هواتف بيكسل من جوجل لن تأتي مع شاحن

جوجل دفعت مقابل إزالة متاجر التطبيقات الخارجية

تستمر الشكوى في تصوير برنامج Premier Devices على أنه نجاح باهر أدى إلى تعزيز هيمنة متجر Google Play.

ووافق العديد من أكبر وأشهر مصنعي الأجهزة العاملة بنظام أندرويد بحلول شهر مايو 2020 على وجود متجر Google Play بشكل حصري ضمن معظم أجهزتهم الجديدة.

وخصصت شركتا موتورولا وإل جي كل أجهزتهما تقريبًا (98 في المئة و 95 في المئة) لبرنامج Premier Devices.

وحدد التكتل الصيني العملاق BBK – الذي يصنع ويبيع مجموعة من أجهزة أندرويد تحت علاماته التجارية أوبو وفيفو وون بلس – نحو 70 في المئة من أجهزته الجديدة لبرنامج Premier Devices.

علاوة على ذلك لم تكن الشركات الأخرى مثل سوني (50 في المئة) وشاومي (40 في المئة) ملتزمة بالبرنامج.

ومع ذلك، تحاجج Epic Games بأن البرنامج أدى إلى إمالة الموازين لصالح متجر Google Play ضد المتاجر الخارجية.

ويظهر قسم عام جديد من الشكوى مدى تأثير البرنامج. وتقول Epic Games إن تقرير عملاقة البحث الداخلي لعام 2017 وجد أن عمليات تثبيت التطبيقات من خلال قنوات أخرى غير Google Play (بما في ذلك التنزيلات المباشرة ومتاجر التطبيقات المنافسة) بلغت 4.4 في المئة فقط من تنزيلات تطبيقات أندرويد في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضًا: مشتركو يوتيوب يحصلون على Stadia Pro مجانًا