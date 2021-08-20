إظهار الملفات المخفية في حاسب ماك بسهولة

تخفي شركة آبل عادة العديد من الملفات المفيدة والضرورية لعمل النظام بشكل طبيعي في أنظمة تشغيل حاسب ماك المختلفة. ومع ذلك إذا كنت ترغب في معرفة ما هي هذه الملفات المخفية فإن بإمكانك العثور عليها بسهولة.

لماذا يجب عليك إظهار هذه الملفات

قد تحتاج في بعض الأحيان إلى رؤية هذه الملفات أو الوصول إلى مجلد المكتبة المخفي من أجل إصلاح شيء لا يعمل في حاسب ماك. بالإضافة إلى ذلك قد تحتاج إلى توفير بعض المساحة، وقد يفيدك حذف بعض هذه الملفات المخفية.

ومع ذلك، توصى آبل بعدم حذف هذه الملفات إلا للضرورة القصوى، وبالتحديد الملفات التي تؤثر في نظام التشغيل مثل ملف تطبيق قمت بحذفه سابقًا.

وعادةً ما تكون الملفات التي لن تتمكن من رؤيتها افتراضيًا مسبوقة بنقطة. على سبيل المثال ملف htaccess أو .bash_profile أو دليل svn..

ويتم إخفاء المجلدات مثل usr و bin وغيرها. كما أن مجلد المكتبة الذي يحتوي على ملفات دعم التطبيقات وبعض البيانات يظل مخفي بعيدًا عن الأنظار.

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كيفية العثور على الملفات المخفية في ماك

قبل البدء في العثور على هذه الملفات في حاسب ماك فمن المهم أن تفهم سبب إخفائها في المقام الأول. إذ تعتبر هذه الملفات ضرورية للغاية لعمل نظام التشغيل.

وفي بعض الحالات يمكن أن تتسبب إزالة هذه الملفات عن طريق الخطأ بحدوث مشكلات خطيرة في الحاسب. ويمكن أن تتخذ هذه الملفات المخفية أشكالًا مختلفة. بما في ذلك المكتبات والملفات وأدلة الواجهة الخلفية وغير ذلك الكثير.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

اضغط على علامة التبويب Finder في شريط القوائم بالأعلى.

في النافذة التي تظهر لك وضمن قسم الموقع في الجهة اليسرى اضغط على خيار Macintosh HD.

اضغط على أزرار Command + Shift + ** في لوحة المفاتيح في الوقت نفسه لرؤية الملفات المخفية في حاسب ماك.

للتوقف عن رؤية الملفات المخفية اضغط على الأزرار المذكورة سابقًا في لوحة المفاتيح مرة أخرى.

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