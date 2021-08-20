وفقًا لرسالة بريد إلكتروني من الرئيس التنفيذي لشركة آبل الأسبق ستيف جوبز، فإن العملاقة الأمريكية كانت تطور هاتف آيفون نانو.

وجاء التأكيد وفقًا لرسالة جوبز، وذلك بعد أن انتشرت في عام 2011 الشائعات بأن الشركة كانت تطور آيفون نانو، وهو جهاز آيفون جديد كان من المفترض أن يكون أصغر وأرخص من النموذج الرائد في ذلك الوقت، آيفون 4.

وفي حين أن الشركة لم تصدر أبدًا الهاتف الصغير جدًا. ولكن رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بقضية Epic Games ضد آبل تؤكد تطويره في مرحلة ما من عام 2010.

ولا تكشف رسالة جوبز الإلكترونية لشهر أكتوبر 2010، وهي جدول أعمال لاجتماع استراتيجي، الكثير عن الجهاز. ولكن هناك نقطة رئيسية في القائمة بشأن خطة آيفون نانو.

وبعد مناقشة iPhone 4S و iPhone 5، انتقل التركيز إلى خطة آيفون نانو. وكانت هناك مناقشة لهدف التكلفة وعرض توضيحي للجهاز بواسطة جوني إيف، رئيس التصميم السابق للشركة.

وتحتوي نقطة بند إستراتيجية 2011 في جدول الأعمال على نقطة فرعية تقول إنشاء نموذج آيفون منخفض التكلفة يعتمد على آيبود تاتش لاستبدال 3GS. ولكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك يشير إلى آيفون نانو أو جهاز مختلف.

ولا تستخدم الشركة العلامة التجارية نانو لأي من منتجاتها الأصغر حجمًا في الوقت الحالي. ولكن عندما أرسل جوبز هذا البريد الإلكتروني كانت الشركة قد أصدرت للتو الإصدار السادس من جهاز آيبود نانو الشهير.

لذلك كانت العلامة التجارية لا تزال تحمل بعض القوة في ذلك الوقت.

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آبل كانت تطور هاتف آيفون نانو في عام 2010

يشار إلى أن آيفون نانو ليس أول منتج نانو غامض من الشركة يظهر ذكره في جدول اجتماع أرسله ستيف جوبز. إذ تشير رسالة بريد إلكتروني من جوبز بتاريخ 5 أغسطس 2007 إلى سوبر نانو Super nano. الذي يبدو أنه كان نسخة مطورة من آيبود نانو. والذي كان في طريقه للإصدار في النصف الأول من عام 2008.

ولم تصدر الشركة آيبود نانو في ذلك الإطار الزمني. ومن غير المعروف ما إذا كان الجيل الرابع من آيبود نانو الذي أصدرته الشركة في شهر سبتمبر 2008 هو سوبر نانو الذي كان يشير إليه جوبز.

وابتعدت الشركة عن العلامة التجارية نانو، حيث توقفت عن تصنيع آيبود نانو في عام 2017، واختارت بدلاً من ذلك تسمية ميني لجهاز آيفون 12 ميني المتوفر حاليًا و HomePod Mini.

ومن غير المعروف متى توقفت الشركة عن تطوير هاتف آيفون نانو. ولكن آبل لم تقدم هاتف منخفض التكلفة حتى عام 2016.

وكان هاتف iPhone SE الأصلي يباع بسعر 399 دولار. وكان بمثابة إصدار محدث من iPhone 5S من عام 2013 بدلاً من إصدار ذو تصميم جديد.

ومع ذلك، من الجميل تخيل الشكل الذي كان قد يبدو عليه جهاز آيفون نانو الصغير جدًا. خاصة في ظل عامي 2010 و 2011. عندما كان آيفون 4 الرائد يحتوي على شاشة صغيرة بحجم 3.5 إنشات.

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