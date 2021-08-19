أكدت شركة نتفليكس أنها تقوم الآن بطرح دعم الصوت المكاني Spatial Audio لتطبيقات آيفون وآيباد الخاصة بها.

ويتيح ذلك تجربة غامرة باستخدام مرشحات الصوت الاتجاهية، وأكد متحدث باسم الشركة أنها بدأت بطرح دعم الميزة عبر أجهزة آيفون وآيباد العاملة بنظام iOS 14.

ويوجد زر التبديل لإدارة الصوت المكاني في مركز التحكم. وميزة الصوت المكاني حصرية لأجهزة AirPods Pro و AirPods Max.

وتقول آبل إن الصوت المكاني هو تجربة غامرة باستخدام مرشحات الصوت الاتجاهية لتشغيل الأصوات في أي مكان في الفضاء تقريبًا، مما يخلق تجربة صوتية غامرة.

ويؤدي ذلك إلى وضع القنوات المحيطة في المكان الصحيح تمامًا، حتى عندما تدير رأسك أو تحرك جهازك.

وإليك كيفية وصف آبل لميزة الصوت المكاني لمستخدمي AirPods Pro و AirPods Max: يجلب الصوت المكاني مع التتبع الديناميكي للرأس تجربة السينما مباشرة إلى AirPods Pro.

ومن خلال تطبيق مرشحات الصوت الاتجاهية وضبط الترددات التي تتلقاها كل أذن، يمكن للصوت المكاني وضع الأصوات في أي مكان تقريبًا في الفضاء، مما يخلق تجربة صوت محيط غامرة.

وباستخدام الجيروسكوب ومقياس التسارع في AirPods Pro وآيفون، يتتبع الصوت المكاني حركة رأسك وكذلك جهازك، ويقارن بيانات الحركة، ومن ثم يعيد تعيين مجال الصوت بحيث يظل مثبتًا بجهازك حتى أثناء تحرك رأسك.

وينتقل نظام iOS 15 بالصوت المكاني إلى المستوى التالي من خلال خيار Spatialize Stereo الجديد، الذي يحاكي تجربة الصوت المكاني لمحتوى غير Dolby Atmos.

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نتفليكس تضيف دعمًا للصوت المكاني عبر آيفون

اعتمادًا على المحتوى الذي تشاهده، يكون لديك في مركز التحكم بمستوى الصوت إما مؤشر الصوت المكاني نشط. أو مؤشر التحويل إلى ستريو مكاني.

وتؤكد الواجهة أيضًا، في الحالة الأولى، أن المسار الصوتي يتم تشغيله في قنوات متعددة. بينما يتم تشغيله في الحالة الأخرى على شكل ستيريو عادي.

وتتم معالجة الأفلام القديمة جدًا، أو التي لم يتم تحديثها، باستخدام وضع التحويل القسري لنظام iOS 15. وإذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS 14 فلن تلاحظ أي فرق.

ويستفيد الآخرون من الصوت المكاني. ويتيح ذلك لمستخدمي AirPods Pro و AirPods Max الاستماع إلى أي أغنية أو مقطع فيديو تقريبًا.

وإذا لم يظهر لك الصوت المكاني في تطبيق نتفليكس. فتأكد من أن لديك أحدث إصدار من متجر آب ستور واستمر في التحقق خلال الأسابيع القادمة.

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