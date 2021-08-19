ما هو التمويل اللامركزي وكيف يعمل

تمكنت العملات الرقمية المشفرة من تحقيق نجاح كبير من جميع النواحي. ولعل ما ساعدها على ذلك هو أنها آمنة تمامًا وتحفظ خصوصية وسرية التعاملات التي تتم بالاعتماد عليها. وهذه المميزات قد دعمت التمويل اللامركزي كذلك.

وقد ظهر مجال التمويل اللامركزي بعد ظهور العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين. وهو أمر طبيعي نظرًا لأنه يعمل بالاعتماد عليهما. ونظرًا لانعدام المركزية فهذا النوع من التمويل يتم بشكل مباشر بين الطرفين، دون وجود وسيط أو إشراف من أي جهة.

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التمويل التقليدي

يعتمد الفرد على المؤسسات المالية والمصرفية في حالة احتاج إلى قرض أو تمويل. وإن قمت بالذهاب للمصرف لاقتراض 10,000 دولار على سبيل المثال، فسيسألك البنك عن الأصول التي تمتلكها أو الضمانات التي تضمن له أنك سترد المبلغ.

وتعرف عملية الإقراض ببساطتها. حيث يقوم كل مصرف بتحديد سعر الفائدة الخاصة به، وعندما يعطيك التمويل المطلوب تقوم أنت برده بعد الفترة المتفق عليها إلى جانب الفوائد والتي تشكل ربح البنك. ومن ناحية أخرى فالأموال التي يزودك بها هي في الواقع أموال مودعين آخرين.

وأول ما يمكن ملاحظته في هذه العملية هو أن البنك يتوسط كافة العمليات ويشرف عليها بنفسه. البنك لا يمتلك الأموال، هو فقط يلعب دور الوسيط في عملية تداولها.



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التمويل اللامركزي

ويحدث الأمر ذاته في كافة المجالات المالية الأخرى. مثل التأمين وإدارة الأصول. حيث تقوم جهة وسيطة بإدارة العملية. وعلى العكس تمامًا، التمويل اللامركزي لا يحتاج لأي وسيط. يمكن للمستخدم أن يحصل على قرض بشكل لحظي وذلك بضمان عملاته المشفرة.

وتتم هذه العملية من ناحية اخرى بالاعتماد على ما يعرف بالعملات المشفرة المستقرة. والتي تحل محل الأصول الحقيقية نظرًا لأنها مرتبطة بأصول تضمن قيمتها مع مرور الوقت. وتتم كافة التعاملات بالطبع عبر شبكة البلوك تشين، مما يضمن الاستقرار والسرية.

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ومن ناحية أخرى، تزيل تقنيات التمويل اللامركزي الفوارق بين العملاء الأثرياء والعاديين. وتعتمد عمليات الإقراض ضمن شبكات البلوكتيشن من خلال التمويل اللامركزي على الأفراد أنفسهم. حيث يقوم المستخدمين بإقراض بعضهم البعض.

ونظرًا لأن هذه التقنية مبنية على برمجيات مفتوحة المصدر فهي تتيح للمستخدمين مستوى مرتفع من الحرية. يمكن على سبيل المثال لأي مستخدم أن ينقل أمواله من قروض لأخرى أو أن ينتقل من مجموعة مقرضين لمجموعة أخرى. وبطبيعة الحال يحصل المقرضين على فوائد عند الإقراض.

وتتم العملية بالكامل بالاعتماد على أصحاب العملات المشفرة. كما أن أي شخص يمتلك عملات مشفرة يمكنه أن يقترض بضمانها، ويمكنه أيضًا أن يقرض الآخرين بالاعتماد على قيمة عملاته. وتعرف عملة إيثيريوم بأنها أهم عملات التمويل اللامركزي. والذي يعرف اختصارًا باسم DeFi.



وقد حقق مجال التمويل اللامركزي نموًا كبيرًا في الفترة السابقة. وفي شهر مايو 2021 عرفنا أن هناك عملات رقمية بقيمة 80 مليار دولار أمريكي يتم استخدامها ضمن شبكات التمويل اللامركزي DeFi. ومنذ عام واحد فقط كان هذا المبلغ لا يتعدى مليار دولار أمريكي.