فيسبوك تجلب المكتب إلى الواقع الافتراضي

أطلقت شركة فيسبوك الإصدار التجريبي المفتوح من Horizon Workrooms، وهي طريقة للأشخاص للعمل معًا عن بعد في مجموعات باستخدام نظارة الواقع الافتراضي Oculus Quest 2 أو طرق أخرى للاتصال.

ويمكن للعمال استخدام نظام إنشاء الصور الرمزية (المصمم لمنصة اللعب الافتراضية لـ Facebook Horizon) لإنشاء شخصيات شبيهة بالرسوم المتحركة في مساحات عمل متحركة ثلاثية الأبعاد والتواصل مع زملاء العمل في اجتماعات افتراضية.

ويمكنك الحصول على الفوائد الكاملة للمنصة المجانية من خلال ارتداء نظارة Oculus Quest 2 أثناء عملك. ولكن يمكن لأشخاص آخرين الانضمام عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب المكتبية أو المحمولة والمشاركة بمستويات مختلفة من التفاعل.

وقالت فيسبوك إنها صممت Horizon Workrooms مع الاعتراف بأن طريقة عملنا تتغير.

ويعمل المزيد من الأشخاص عن بعد، ويريد المزيد من الأشخاص خيارات عمل مرنة، ويعيد المزيد من الأشخاص التفكير في معنى أن تكون في مكتب. ولكن دون أدوات الاتصال الصحيحة، يمكن أن يكون العمل عن بعد صعبًا.

وتتوفر Horizon Workrooms للتنزيل مجانًا عبر Oculus Quest 2 في البلدان التي يتم دعم Oculus Quest 2 فيها.

Horizon Workrooms

تتيح Horizon Workrooms للأشخاص الالتقاء للعمل في نفس الغرفة الافتراضية، بغض النظر عن المسافة الفعلية.

وتعمل عبر كل من الواقع الافتراضي والويب وهي مصممة لتحسين قدرة فريقك على التعاون والتواصل والاتصال عن بعد.

ويمكنك الجلوس على طاولة ومشاهدة الصور الرمزية الافتراضية لزملائك وهي تشارك في إيماءات جسدية أثناء التحدث.

كما يمكنك مشاهدتهم يكتبون أو ينهضون ويسيرون إلى السبورة البيضاء حيث يمكنهم استخدام أيديهم الافتراضية لرسم أو وضع علامة على مستند.

ويمكنك أن ترى من يستمع إليك وأنت تنظر في أرجاء الغرفة، أو ترى من يكون بعيدًا عن الغرفة في الوقت الحالي. وذلك بالرغم من أن الصورة الرمزية الخاصة بهم لا تزال موجودة.

وتعتبر جودة الصوت مهمة، إذ بإمكانك سماع أشياء تحدث في الغرفة ومعرفة الشخص الذي يستعد للتحدث من خلال إيماءات الجسد. الأمر الذي يسهل تجنب التحدث بشكل جماعي كما يحدث في التطبيقات الصوتية فقط.

ويمكنك الانضمام باستخدام أدوات التحكم اليدوية أو استخدام يديك للتنقل عبر الميزات. ويمكنك رفع يدك والضغط في الهواء للضغط على الزر.

كما يمكنك إنشاء مكتب الواقع المختلط، حيث تجلس على مكتب مادي ومن ثم تمسحه ضوئيًا في الغرفة ومن ثم يمكن للأشخاص الآخرين رؤيتك وأنت جالس على المكتب.

ويمكنهم الحصول على أوراق افتراضية ووضعها على مكتبك الافتراضي.

ونظرًا لأنه يمكنك الجلوس على مكتب حقيقي واستخدام جهاز الحاسب، فلن تضطر إلى ترك أدوات عملك المعتادة خلفك لتكون في الواقع الافتراضي.

ويمكنك أيضًا إقران الحاسب المحمول وإحضاره إلى الغرفة، مما يتيح لك مشاركة الأشياء الموجودة عبر الجهاز مع أشخاص آخرين. وذلك حتى تتمكن من مشاركة مجموعات الشرائح أو المستندات.

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فيسبوك تجلب المكتب إلى الواقع الافتراضي

تتمتع Horizon Workrooms بالتكامل مع مؤتمرات الفيديو. إذ تحتوي على صوت مكاني، بحيث يمكنك اكتشاف الاتجاه الذي يأتي منه الصوت ومعرفة من يتحدث بسهولة أكبر.

علاوة على ذلك يمكن تصفية الكثير من الأصوات مثل الكتابة. ويستخدم النظام تطبيق Oculus Remote Desktop المصاحب لنظامي التشغيل ماك وويندوز لمنحك وصولاً بنقرة واحدة إلى جهاز الحاسب بالكامل من خلال الواقع الافتراضي.

ويمكنك تدوين الملاحظات أثناء الاجتماع، وإحضار ملفاتك إلى الواقع الافتراضي، وتثبيت الصور من جهاز الحاسب على السبورة البيضاء، وحتى مشاركة شاشتك مع الزملاء إذا رغبت في ذلك.

وعند الانتهاء، يمكنك تصدير السبورة من الواقع الافتراضي لمشاركتها كصورة على جهاز الحاسب.

ويمكنك أيضًا مزامنة أوتلوك أو تقويم جوجل لتسهيل جدولة الاجتماعات وإرسال الدعوات. كما يمكنك أيضًا تغيير البيئة وتهيئة تخطيط الغرفة الافتراضية لمطابقة ما تحتاجه.

وبمجرد إنشاء حساب، يمكنك تنزيل Horizon Workrooms وتثبيته من متجر Oculus على Quest 2 ومن ثم اتباع الإرشادات الموجودة في التطبيق لإقران النظارة بحسابك.

وقالت فيسبوك: عندما تختار التعاون مع زملائك في العمل، يجب أن تشعر بالتحكم في تجربتك.

ولن تستخدم Horizon Workrooms محادثات ومواد عملك لإبلاغ الإعلانات عبر فيسبوك. بالإضافة إلى ذلك يجري بمعالجة الصور ومقاطع الفيديو الخاصة ببيئتك المادية من مستشعرات الجهاز محليًا.

ولا تصل تطبيقات فيسبوك وتطبيقات الجهات الخارجية إلى هذه الصور أو مقاطع الفيديو أو تعرضها أو تستخدمها لاستهداف الإعلانات.

ولا يستطيع الأشخاص الآخرون رؤية شاشة جهاز حاسبك في مقاطع الفيديو ما لم تختر مشاركتها. ويتم استخدام الأذونات التي تمنحها لتطبيق Oculus Remote Desktop لأغراض السماح بالبث من جهازك إلى نظارتك.

ويجب على أي شخص يقوم بالتسجيل في Horizon Workrooms الموافقة على اتباع معايير وسلوك مجتمع فيسبوك في سياسة الواقع الافتراضي.

وإذا انتهك أعضاء آخرون أو محتوى في Horizon Workrooms هذه السياسات، فيمكن للمستخدمين الاتصال بمسؤول الفريق الذي يمكنه اتخاذ إجراء مثل إزالة شخص ما من فريق Horizon Workrooms.

ويمكنك أيضًا الإبلاغ عن فريق Horizon Workrooms بأكمله إذا كنت تعتقد أنه لا يتبع السياسات. وإذا كنت في الواقع الافتراضي مع أشخاص يضايقونك، فيمكنك الإبلاغ عنهم باستخدام أداة الإبلاغ وتضمين أدلة لتراجعها فيسبوك.

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