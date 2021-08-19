طريقة إغلاق حساب باي بال وحذفه نهائيًا

تعتبر منصة باي بال أحد أفضل وأسهل طرق إرسال الأموال عبر الإنترنت، وذلك لأنها تعمل في أكثر من دولة حول العالم منها المنطقة العربية.

لذلك يستخدمها الآلاف يوميًا، ولكن قد ترغب في أي وقت في حذف حساب باي بال الخاص بك وإنشاء حساب جديد.

أو ربما ترغب في حذفه لأنك تواجه بعض المشاكل مع استخدامه، وترغب في إنشاء حساب جديد يعمل بشكل مناسب.

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أشياء تحتاج لمعرفتها قبل حذف حساب باي بال

عندما تقوم بحذف حساب باي بال الخاص بك، فإنك تقوم بحذفه نهائيًا ولا يمكنك استعادتها.

كما لا تسمح لك المنصة بإيقاف الحساب مؤقتًا، ويكون الاختيار الوحيد المتاح لك هو حذف الحساب.

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لذلك يجب ألا تقوم بحذف الحساب إلا في حالة كنت متأكدًا من رغبتك في ذلك.

وتحتاج لتسوية أي مبالغ مالية موجودة داخل حسابك قبل حذفه، لذلك إن كنت مدينًا للمنصة بأي مبالغ أو توجد أي مبالغ فيها فإنك تحتاج لسحبها وتسويتها.

وإذا كنت تستخدم حساب للأعمال ولم تقم بتزويد المنصة بكافة معلوماتك، فإنك لن تستطيع إغلاق الحساب قبل تزويدها بجميع المعلومات التي تحتاجها.

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ولن تستطيع استعادة أي بيانات خاصة بحسابك حتى إذا قمت بإنشاء حساب جديد باستخدام نفس البريد الإلكتروني، وذلك لأن المنصة تعامله كأنه حساب جديد تمامًا.

تحميل سجل النشاط

من الأفضل أن تقوم بتحميل سجل النشاط الخاص بك في المنصة قبل حذف الحساب تمامًا، وذلك لأنك قد تحتاجها في التواصل مع خدمة العملاء لاحقًا.

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ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى موقع المنصة، وبعد ذلك اضغط على التقارير.

ومن ثم اختر تحميل سجل النشاط من القائمة في الجهة اليمنى للشاشة.

وتطلب منك المنصة بعد ذلك اختيار البيانات التي ترغب في تحميلها ومدة العمليات المالية، بالإضافة إلى صيغة الملف الذي ترغب في استخدامه.

وتقوم المنصة بإرسال التقرير إليك في وقت لاحق عبر بريدك الإلكتروني المسجل لديها.

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حذف الحساب نهائيًا

بعد تحميل البيانات الخاصة بحسابك والتأكد من تخزينها في مكان آمن، يمكنك البدء في حذف الحساب نهائيًا وذلك عبر الخطوات التالية:

اضغط على علامة الترس في الصفحة الرئيسية لموقع باي بال، وبعد ذلك اضغط على إعدادات الحساب.

وتوجه في صفحة إعدادات الحساب حتى تصل إلى اختيارات الحساب من الجهة اليسرى.

وتجد في آخر الصفحة من الأسفل اختيار يدعى إغلاق الحساب قم بالضغط عليه.

وتطلب منك المنصة بعد ذلك السبب في إغلاق الحساب، ويمكنك اختيار أي سبب ترغب فيه.

وبعد ذلك اضغط على استمرار حتى تحذف الحساب نهائيًا، ولا يمكنك التراجع عن ما تقوم به بعد هذه الخطوة.

لذلك تأكد جيدًا قبل الضغط على استمرار، حيث أنك لن تستطيع العودة لحسابك أو استعادة أي بيانات لم تقم بتحميلها.

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