أطلقت منصة سناب شات أداة جديدة لأبحاث السوق تسمى Snapchat Trends، وهي في الأساس Google Trends، ولكن مخصصة للتطبيق على وجه التحديد، التي يمكن أن تكون مساعدة كبيرة للمسوقين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من المنصة.

وتتيح أداة Snapchat Trends الجديدة للمسوقين إجراء بحث حول كلمات رئيسية ومصطلحات محددة، بناءً على حجم الإشارة داخل التطبيق، من أجل تحديد شعبيتها النسبية وكيفية مناقشة هذه التغييرات بمرور الوقت.

وقالت الشركة: Snapchat Trends تسلط الضوء على الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعًا التي يتم مشاركتها مع مجتمعنا عبر القصص العامة التي شاهدتها مجموعة كبيرة، بالإضافة إلى قاعدة بيانات للمصطلحات القابلة للبحث.

وأضافت: باستخدام هذه الأفكار، يمكننا توفير مستوى جديد من الظهور في الأحاديث العضوية عبر المنصة، والنظر إلى ما يتحدث عنه مجتمعنا وعرض اللقطات الشائعة التي تمثل كل موضوع شائع.

لذلك فإن الميزة هي Google Trends. ولكن خاصة بمستخدمي سناب شات. وهي مشابهة أيضًا لـ Pinterest Trends، التي تستخدم نفس واجهة المستخدم لتسهيل البحث في استخدام الكلمات الرئيسية داخل المنصة.

وتتضمن Snapchat Trends بعض العناصر. أولاً، هناك خيار البحث عن الكلمات الرئيسية الرئيسي، الذي يتم ملؤه تلقائيًا بمصطلحات البحث بناءً على النص الذي أدخلته في الحقل الرئيسي.

ويمكنك بعد ذلك تحديد عدة مصطلحات لعرض حجم الإشارة المقارن بمرور الوقت، مع عرض الرسم البياني لبيانات لمدة عام. ويمكنك أيضًا زيادة تحديد بحثك ليشمل مناطق محددة.

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سناب شات تطلق أداة Snapchat Trends

توفر المنصة أسفل عرض الرسم البياني الرئيسي مجموعة من أمثلة اللقطات ذات الصلة بمصطلحات البحث الخاصة بك للسياق، التي يمكن أن تساعد بشكل أكبر في عملية البحث الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك توفر المنصة في الصفحة الأولى للأداة الجديدة نظرة عامة على الاتجاهات العامة للأسبوع السابق. بالإضافة إلى دراسات الحالة والأفكار لمزيد من المساعدة في التخطيط والاستراتيجية الخاصة بك.

وهناك مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها استخدام هذه الأفكار. ويمكن أن تثبت قيمتها في عملية التسويق الخاصة بك.

ويمكنك البحث عن إشارات علامتك التجارية، أو علامات منافسيك، والحصول على فكرة عن كيفية استجابة مستخدمي المنصة لمنتجاتك أو حملاتك. الأمر الذي يمكن أن يوجه استراتيجيتك، ويساعدك على تحديد ما إذا كان عليك الاستثمار بشكل أكبر في التسويق.

وتشير المنصة أيضًا إلى أن الأداة يمكن أن تكون مفيدة في البحث عن اتجاهات اللغة (أي المصطلحات الجديدة وكيفية استخدامها من قبل مستخدميها). وفهم السلوكيات بناءً على ذكر حجم الأنشطة المحددة في تواريخ محددة. وفهم متى يرتفع حجم المناقشة حول الأحداث الموسمية والعطلات.

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