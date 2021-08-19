أفضل تطبيقات إدارة المشاريع والمهام عبر ويندوز 10

تساعدك تطبيقات إدارة المشاريع والمهام عبر ويندوز 10 على تنظيم وقتك وتوزيع العمل بشكل مناسب وجيد بين أعضاء فريق العمل الواحد.

وذلك لأنها تسمح لك بتقسيم المشروع الكبير إلى مجموعة من المهام الفرعية والصغيرة التي يمكنك توزيعها على أعضاء فريقك حتى يستطيع كل فرد التركيز على المهام الخاصة به دون غيره.

كما تفيد هذه التطبيقات في تنظيم مهام الفرد الواحد، وذلك خاصةً إن كان يعمل عبر أجهزة الحاسوب.

لذلك فهي تفيد فرق العمل عن بعد كما تساعدك على تنظيم وقت العمل الخاص بك ليصبح أكثر فائدة.

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تطبيق Asana

يمتاز Asana بواجهة المستخدم البسيطة والواضحة، حيث يستطيع أي شخص استخدامه بسهولة دون الحاجة لمعرفة سابقة.

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كما يسمح لك التطبيق بإدخال البيانات وتحديث مهام مشروعك المختلفة دون الإتصال بالإنترنت، ويقوم بمزامنة التحديثات مع خوادمه عندما تصبح متصلًا.

ويتوفر التطبيق في نسخة تجربة مجانية، وتبدأ النسخ المدفوعة منه بسعر 11 دولار شهريًا للمستخدم الواحد.

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تطبيق Trello

يعتبر Trello أحد أشهر التطبيقات المتعلقة بإدارة المشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

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كما أنه يتوفر في نسخة مجانية للإستخدام تقدم لك المميزات الأساسية للتطبيق، وتحتاج للاشتراك المدفوع فيه إذا كنت ترغب في المزيد من الأدوات والتحكم.

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ويسمح لك التطبيق باستخدام مجموعة من الأدوات الخاصة بالعمل عن بعد ودمجها مع التطبيق مثل جوجل درايف و slack وغيرها من الأدوات.

ويتوفر التطبيق في أكثر من نسخة تستطيع استخدامها عبر جميع المنصات الخاصة بك، كما يتوفر في نسخة أونلاين يمكنك الوصول إليها دون تثبيت أي تطبيق.

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يقدم لك هذا التطبيق خاصية تنظيم العمل والمهام في واجهة سهلة وسريعة الاستخدام.

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كما يضم التطبيق خاصية تتبع الوقت، حيث تستطيع متابعة الوقت الذي تأخذه كل مهمة دون الحاجة لاستخدام تطبيق منفصل.

ويدعم التطبيق مشاركة المشاريع وإدخال الأفراد المختلفين إليها، لذلك هو مناسب لإدارة فرق العمل عن بعد وتتبع عملها.

ويتوفر التطبيق في خطة مجانية، وتحتاج إلى دفع 5 دولار شهريًا من أجل إضافة مستخدم جديد.

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