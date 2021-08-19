أمازون تخطط لفتح متاجر كبيرة مثل المتاجر الكبرى

تستعد شركة أمازون لزيادة بصمتها في مجال المتاجر الفعلية بشكل كبير، ويخطط بائع التجزئة لفتح العديد من مواقع البيع بالتجزئة المادية الكبيرة في الولايات المتحدة شبيهة بالمتاجر الكبرى، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وتبيع المتاجر الجديدة الملابس والأدوات المنزلية والإلكترونيات من أفضل العلامات التجارية الاستهلاكية. مما يمثل خطوة لمساعدة شركة التكنولوجيا على توسيع نطاق انتشارها في هذه المجالات.

ومن الواضح أن المتسوقين يمكنهم أيضًا توقع منتجات العلامة التجارية الخاصة بشركة أمازون أيضًا.

وذكرت الصحيفة أن بعض متاجر أمازون الأولى من المتوقع أن تكون في ولايتي كاليفورنيا وأوهايو.

وبينما يرجح أن تكون مساحات البيع بالتجزئة الجديدة نحو 30 ألف قدم مربع. ولكن تظل أصغر بكثير من معظم المتاجر الكبرى، التي تشغل عادةً نحو 100 ألف قدم مربع.

وترى هذه الخطوة أن الشركة تتوسع في منطقة تعطلت في الأصل حيث نمت لتصبح وجهة تسوق شاملة عبر الإنترنت.

ومع انخفاض مبيعاتها، حسم الوباء مصير العديد من المتاجر الكبرى. وتقدمت شركات مثل JC Penney و Neiman Marcus Group بطلبات إفلاس إلى جانب أسماء كبيرة أخرى في القطاع.

ومن ناحية أخرى، شهدت الشركة ارتفاعًا كبيرًا في إيراداتها خلال الوباء حيث استفادت من التحول المتزايد نحو التجارة الإلكترونية.

حتى أن أعمالها المزدهرة ساعدت في تمويل رحلة مؤسسها جيف بيزوس إلى الفضاء.

ومع ذلك، فإن انتقال أمازون إلى تجارة التجزئة الفعلية يسبق ظهور الفيروس. وبدأت الشركة بمكتبات لبيع الكتب في عام 2015 ومن ثم استحوذت لاحقًا على Whole Foods Market مقابل 13.4 مليار دولار في عام 2017.

وفي الآونة الأخيرة، افتتحت متاجر Amazon Go غير النقدية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ناهيك عن متاجرها ذات الأربع نجوم العالية التنظيم والمتاجر المنبثقة داخل مراكز التسوق.

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أمازون تخطط لفتح متاجر صغيرة متعددة الأقسام

ينظر إلى المتاجر الكبيرة على أنها طريقة للسماح للمتسوقين بالتجربة قبل الشراء، وهو أمر مفيد بشكل خاص لأشياء مثل الملابس.

وعانت الشركة تاريخيًا في هذه المنطقة. وكما تلاحظ وول ستريت جورنال، فإن العلامة التجارية الوحيدة في متجرها هي Oscar de la Renta.

وقد خسرت الشركة العلامة التجارية Nike في عام 2019، التي قررت السير بمفردها في التجارة الإلكترونية. وهي خطوة أتت بثمارها لشركة الأحذية الرياضية.

علاوة على ذلك تسمح المتاجر للشركة أيضًا بعرض مجموعتها من الأجهزة الإلكترونية، من أجهزة تلفزيون Fire والأجهزة اللوحية إلى مكبرات الصوت Echo إلى مجموعة أمان Ring home، وحتى خدمة الألعاب السحابية Luna.

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