تقدم شركة آبل الآن خيارًا لتعطيل الوضع الليلي عبر كاميرا آيفون في نظام التشغيل iOS 15. وذلك بعد قدمت ترقية كبيرة للتصوير الفوتوغرافي لنظامها التشغيلي في عام 2019 مع الوضع الليلي عبر آيفون 11.

وأصبحت لقطات الإضاءة المنخفضة للغاية التي كانت تضيع بسبب حدود مستشعرات الكاميرا الصغيرة قابلة للمشاركة على الفور. باستثناء أن بعض اللقطات لا تستحق ذلك مع الوضع الليلي المطبق على الكاميرا.

وبينما كنت دائمًا قادرًا على إيقاف تشغيل الوضع الليلي في لقطة معينة، فإن كاميرا آيفون تعيد أيضًا تمكينه في المرة التالية التي تكتشف أنها بحاجة إلى استخدامه.

ويمكنك الآن في نظام التشغيل iOS 15 اختيار ما إذا كانت الكاميرا تتذكر إيقاف تشغيل الوضع الليلي.

وغالبًا ما يكون الوضع الليلي طريقة مفيدة لالتقاط الصور في الإضاءة المنخفضة. ولكن في بعض الأحيان هناك أوقات يمكن فيها آيفون هذا الوضع وينتج عنه صورة أسوأ مع تمكين الوضع الليلي.

وإذا كنت ممن يفضلون التحكم الكامل في كاميرا آيفون، فإن بإمكانك تعطيل الوضع الليلي من خلال الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق الإعدادات.

اضغط على قسم الكاميرا.

انقر فوق إعدادات الحافظ.

بدّل إعداد الوضع الليلي إلى تشغيل.

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iOS 15 يتيح لك تعطيل الوضع الليلي عبر آيفون

يسمح هذا لكاميرا آيفون بإيقاف تشغيل الوضع الليلي إذا قمت بتعطيله لالتقاط صورة. ولا يزال بإمكانك تشغيل الوضع الليلي مرة أخرى إذا كنت بحاجة إليه، ولكنك تتخذ الآن قرار تمكينه بدلاً من آيفون نفسه.

يذكر أن هذا ليس التحسين الوحيد للكاميرا في نظام التشغيل iOS 15. إذ تقوم الشركة أيضًا بإجراء تحسينات طفيفة على الصور من خلال معالجة توهجات العدسة الخضراء التي يمكن أن تظهر في الصور الخارجية.

ويعاني العديد من مستخدمي آيفون من النقاط الخضراء، وأثناء التقاط الصورة يبدو أنه لم يتغير شيء، إذ لا يزال التوهج يظهر في عدسة الكاميرا.

ولكن عند عرض الصورة النهائية، فإن التوهج لا يمكن رؤيته في أي مكان.

ويبدو أن هذا الأمر هو نتيجة كل عمليات المعالجة اللاحقة التي تمت على الصورة، حيث يظهر التوهج في الإطارات البديلة (والأقل معالجة) المتوفرة إذا كنت تستخدم ميزة Live Photo من آبل.

يتوفر كلا التحسين في أحدث إصدارات iOS 15 التجريبية العامة ويجب أن يظهر لمستخدمي آيفون بمجرد وصول النظام التشغيلي (ربما الشهر المقبل).