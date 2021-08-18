يتلقى المزيد من مالكي الجيل الأول من Nest Hub التحديث الخاص بنظام التشغيل Fuchsia OS من شركة جوجل لأنه يتوسع خارج برنامج المعاينة.

وفي شهر مايو، أصدرت الشركة رسميًا نظام التشغيل Fuchsia OS، وهو محاولة لتطوير نظام تشغيل ليس لينكس من الصفر، الذي استغرق سنوات في الإعداد.

وكان أول جهاز يتلقى نظام التشغيل الجديد هو شاشة جوجل الذكية لعام 2018، Nest Hub. التي لا يجب الخلط بينها وبين الجيل الثاني من Nest Hub مع تتبع النوم الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام.

وأدى ذلك إلى تخلي Nest Hub بشكل دائم عن نظام التشغيل لينكس الحالي القائم على نظام التشغيل Cast OS دون التأثير سلبًا في واجهة المستخدم أو التجربة.

واقتصر طرح Fuchsia OS في ذلك الوقت على عدد قليل من الأجهزة المختارة. التي تم تسجيلها في برنامج المعاينة المتاح لجميع الأجهزة عبر تطبيق Google Home.

وبمرور الوقت، تم توسيع عدد أجهزة Nest Hubs العاملة بنظام Fuchsia OS. وتراقب جوجل أي مشكلات تتعلق بالترقية.

وفي أواخر الأسبوع الماضي، قامت جوجل بتحديث صفحة دعم لتعكس أن Nest Hub قد تلقى تحديثًا جديدًا للبرامج الثابتة لكل من برنامج المعاينة وجميع الأجهزة الأخرى. ويتلقى الجيل الأول من Nest Hub الآن إصدار البرامج الثابتة 1.52.260996.

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Fuchsia OS من جوجل يصل لأجهزة Nest Hub

أكدت الشركة أن هذا التحديث يتضمن الترقية إلى Fuchsia OS. وهذا يعني أنه يجب أن تعمل جميع أجهزة Nest Hub من الجيل الأول في غضون أيام عبر Fuchsia OS.

ويمكنك استخدام إرشادات الشركة الخاصة للتحقق مما إذا كان قد تمت ترقية جهازك. ولكن يبدو أن هذه الترقية التي تمر دون أن يلاحظها أحد نسبيًا من قبل معظم الأشخاص هي جزء من الهدف.

ولا يوجد فرق كبير بين Nest Hub الذي يعمل بنظام Cast OS والآخر الذي يعمل بنظام Fuchsia OS. بما يتجاوز بعض التحسينات في الأداء.

وتمثل القدرة على تبديل نظام التشغيل الأساسي عبر جهاز في العالم الحقيقي دون مشاكل كبيرة إنجاز كبير.

وحقق برنامج المعاينة الغرض منه، حيث تم اكتشاف مشكلة تم فيها تمكين إعداد معين لعمى الألوان بشكل خطأ افتراضيًا للبعض.

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