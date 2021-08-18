5 نصائح أساسية للعاملين في مجال تحرير الفيديو

إذا كنت تعمل في مجال تحرير الفيديو فأنت على الأرجح تعرف أن تسجيل مقطع الفيديو ليس سوى البداية. وحتى إذا كانت اللقطة مسجلة بجودة 4K فإن عدم تحريرها بصورة احترافية يمكن أن تحولها إلى مقطع فيديو عادي.

ومع التطور التقني المستمر هناك طرق كثيرة لتحرير مقاطع الفيديو باحترافية حيث تتمحور عملية التحرير غالبًا على مهاراتك قبل وأثناء وبعد العملية. ونذكر لك في هذا المقال بعض النصائح البسيطة والضرورية التي يجب عليك معرفتها.

الاحتفاظ بنسخة احتياطية عند تحرير الفيديو

يعتبر الاحتفاظ بنسخة احتياطية من تعديلاتك على مقطع الفيديو الذي تحرره أمرًا هامًا للغاية. ولدى معظم تطبيقات تحرير الفيديو ميزات تتيح لك نسخ عملك احتياطيًا بشكل تلقائي سواء في جهازك أو وسيط تخزين خارجي. ومع ذلك من أجل الوصول إلى عملك من أي مكان يجب عليك أن تقوم بشكل دوري بالنسخ الاحتياطي يدويًا في وسيط تخزين خارجي أو استخدام إحدى خدمات النسخ الاحتياطي السحابية خاصة إذا كنت تتعاون مع فريق.

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معرفة قوانين حقوق النشر والملكية الفكرية

يعتبر إنشاء محتوى مرئي وربطه بإحدى حساباتك في فيسبوك أو يوتيوب وإدخال بعض مقاطع الموسيقى من منصات بث الموسيقى لجذب انتباه المشاهدين أمر مغريًا. ومع ذلك أصبحت هذه المنصات صارمة للغاية بشأن إزالة مقاطع الفيديو التي تستخدم الموسيقى المحمية بحقوق النشر. لذلك إذا كنت لا تملك مقاطع الموسيقى التي تستخدمها في مقاطع الفيديو فإنه قد يختفي من الويب بسرعة. ومن أجل ذلك هناك الكثير من مواقع الويب التي تقدم مقاطع موسيقى مجانية دون حقوق ملكية مثل Artlist و Audiojungle و PremiumBeat.

أقصى استفادة من اختصارات لوحة المفاتيح

تحتوي معظم تطبيقات تحرير الفيديو على الكثير من اختصارات لوحة المفاتيح المفيدة التي تتيح لك توفير الوقت عند التحرير. ويجب عليك البحث لمعرفة الاختصارات الأكثر فائدة لأسلوب تحريرك. كما يمكنك استخدام لوحات المفاتيح الخاصة بعمليات تحرير الفيديو حيث تتميز مفاتيح هذه اللوحات بالألوان لتسهيل التعرف على وظائفها.

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استثمر في أجهزة تحرير الفيديو

عند التعامل مع مقاطع الفيديو بشكل أكثر احترافا فإن هذا يتطلب أجهزة بمواصفات خاصة. ويعد امتلاك جهاز يحتوي على شاشة عالية الدقة ومعالج قوي وسريع وبطاقة رسوميات منفصلة أمرًا ضروريًا إذا كنت تريد إنتاج مقاطع فيديو بجودة عالية. وإذا وجدت نفسك تحرر الكثير من مقاطع الفيديو، فإن شراء حاسب بمواصفات قوية أمر ضروري للغاية لتحسين إنتاجيتك.

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