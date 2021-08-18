نصائح للحد من استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية

يعتبر استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية أمرا مفيدًا سواء كانوا يشاهدون البرامج التعليمية أو يلعبون بالألعاب أو حتى يتصفحون مواقع الويب التي تناسب أعمارهم.

ومع ذلك فإن استمرار استخدامهم لهذه الأجهزة لفترة طويلة قد يكون مصدر قلق بالغ للوالدين، مما يتطلب منهم تعلم كيفية استخدام أساليب مجدية لتقليل وقت استخدامهم للأجهزة الإلكترونية بشكل مفرط.

خطورة استخدام الأجهزة الإلكترونية لفترة طويلة

استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية لأوقات طويلة قد يكون له آثار سلبية متعددة مثل مشاكل النوم وزيادة الوزن.

ويمكن أن يؤدي استخدام الأطفال للجهاز قبل النوم مباشرةً إلى مشاكل في التركيز. بالإضافة إلى ذلك فإن الأطفال الذين يقضون وقتًا طويلاً عبر الهواتف يكونون أقل نشاطًا مما يؤدى إلى مشاكل في زيادة الوزن.

ويمكن للأطفال أيضًا أن يتعرضوا للعديد من المشاكل عبر الإنترنت إذا لم يكونوا حذرين. إذ إنه من السهل خداعهم لسرقة حساباتهم أو تعرضهم للتنمر الذي يؤثر في سلوكهم.

وبالرغم من أن المدة المحددة استخدام الأطفال للأجهزة لا تزال محل دراسة ولم يتفق عليها بشكل تام. إلا إن القاعدة العامة هي أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 شهرًا لا ينبغي أن يستخدموا أي أجهزة إلكترونية إلا عند التواصل عبر مكالمات الفيديو مع أفراد العائلة.

ويجب أن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 شهرًا و 5 سنوات على أقل من ساعة واحدة ويقتصر ذلك على التعليم فقط.

وتلاحظ جمعية علم النفس الأمريكية أن الأطفال الصغار لا يتعلمون الكثير عند استخدام الأجهزة الإلكترونية لأنهم ليسوا متطورين بما يكفي لفهم ما يحدث. على عكس الأطفال الأكبر سنًا.

ويعود الأمر إلى الوالدين ليقرروا المدة الزمنية المناسبة لاستخدام أطفالهم للأجهزة الإلكترونية خارج الأغراض التعليمية.

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نصائح لتقليل استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية

إيقاف تشغيل الشبكة اللاسلكية في ساعات محددة

إحدى الطرق المباشرة لتنظيم استخدام الإنترنت في المنزل أثناء الليل أو أثناء الدراسة أو تناول الطعام هي إيقاف تشغيل الشبكة اللاسلكية. ويجب التأكد من أن طفلك ليس لديه القدرة على إعادة تشغيل الشبكة مرة أخرى.

حظر استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية في أوقات معينة

إذا وجدت أن طفلك يستخدم الهاتف أو الجهاز اللوحي في المنزل بصورة مستمرة للتصفح أو اللعب بالألعاب أو مشاهدة المحتوى. فيمكنك إخباره بأنك تأخذ منه الجهاز في أوقات معينة خلال اليوم خاصة قبل الذهاب إلى النوم أو عند تناول الطعام.

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استخدم أدوات التحكم الأبوية

هناك العديد من أدوات وتطبيقات الرقابة الأبوية في العديد من الأجهزة وبعض أنظمة التشغيل والخدمات التي تضمنها. على سبيل المثال في خدمات بث المحتوى يمكن للوالدين وضع حد لما يمكن للأطفال مشاهدته وتقييد ما يمكنهم الوصول إليه. ويمكنك ايضًا معرفة كيفية استخدام أدوات الرقابة الأبوية في مختلف أنظمة التشغيل والتطبيقات والخدمات المختلفة من خلال زيارة هذا الرابط.

تفعيل ميزة وقت الشاشة

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها تحديد استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية لمدة زمنية معينة. وتقييد الوصول إلى التطبيقات بعد فترة زمنية معينة. وإذا كان طفلك يستخدم أحد أجهزة آبل فيمكنك الاطلاع على المقال التالي: كيفية تقييد وقت الشاشة لك ولأطفالك في أجهزة آبل.

وبالنسبة لمستخدمي هواتف أندرويد فيمكنك استخدام أدوات الرفاهية الرقمية التي توفرها شركة جوجل لمختلف الأجهزة والخدمات. ويمكنك الاطلاع على المقال التالي: كيفية استخدام ميزات الرفاهية الرقمية في هواتف سامسونج جالاكسي والمقال التالي: استخدام ميزة وضع وقت النوم في هاتف أندرويد.

وإذا كنت تبحث عن تطبيقات لضبط أوقات الشاشة فيمكنك الاطلاع على المقال التالي: 5 تطبيقات جديدة من جوجل لتقليل استخدام هاتفك الذكي.

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