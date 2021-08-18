كيفية إضافة لغات جديدة في حاسب ماك

تتيح شركة آبل لمستخدمي حواسيب ماك المكتبية أو المحمولة إمكانية إضافة لغات جديدة بالإضافة ايضًا إلى القدرة على تغيير اللغة على مستوى النظام أو لتطبيقات معينة.

إضافة لغات جديدة في حاسوب ماك

قبل أن تتمكن من استخدام أي لغات جديدة في حاسب ماك يجب عليك إضافتها لنظام التشغيل أولًا. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة آبل في شريط القوائم ثم حدد خيار تفضيلات النظام من القائمة التي تظهر لك.

في الشاشة التالية اضغط على خيار اللغات والمناطق.

اضغط على علامة + أسفل خيار اللغات المفضلة في الجهة اليسرى بالأسفل.

قم بتحديد اللغة المراد إضافتها. ثم اضغط على خيار إضافة.

بعد إضافة اللغة الجديدة يمكنك تحديدها كلغة النظام الأساسية في المربع الذي ينبثق لك أو تحديد اللغة الأساسية الحالية.

ويمكنك تكرار الخطوات السابقة نفسها لإضافة المزيد من اللغات.

جدير بالذكر أن آبل تضع اللغات المضافة إلى نظام التشغيل في قائمة توضح اللغات التي تدعم نظام التشغيل بشكل كامل وتلك التي لا تدعمها.

وهذا يعني أنه في بعض الأحيان قد تظهر اللغات الأخيرة عند إضافتها في قوائم التطبيقات ورسائل النظام فقط.

وتذكر الشركة في صفحة الدعم: إذا كان نظام التشغيل أو أحد التطبيقات يدعم اللغة الأساسية فتظهر القوائم والرسائل بهذه اللغة. وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنه يستخدم اللغة التالية غير المحددة في القائمة. مع إمكانية استخدام اللغة على مواقع الويب التي تدعم تدعمها.

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كيفية تغيير لغة نظام MacOS

إذا لم تقم بتغيير لغة نظام التشغيل باتباع الخطوات المذكورة سابقًا. فيمكنك القيام بذلك في أي وقت من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على أيقونة آبل في شريط القوائم ثم حدد خيار تفضيلات النظام من القائمة التي تظهر لك.

في الشاشة التالية اضغط على خيار اللغات والمناطق.

قم بتحديد اللغة التي تريدها كلغة نظام التشغيل الأساسية.

انقل اللغة التي تريدها إلى أعلى القائمة.

أعد تشغيل حاسب ماك لتطبيق التغييرات.

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كيفية تغيير لغة التطبيقات في ماك

يمكنك أيضًا تغيير اللغات المستخدمة في تطبيقات معينة. ولكن يجب عليك أولًا إضافة اللغة التي تريد استخدامها في حاسب ماك كما ذكرنا سابقًا.

وبمجرد إضافة اللغة التي تريدها للتطبيق يمكنك اتباع الخطوات التالية لتغييرها:

اضغط على أيقونة آبل في شريط القوائم ثم حدد خيار تفضيلات النظام من القائمة التي تظهر لك.

في الشاشة التالية اضغط على خيار اللغات والمناطق.

حدد علامة التبويب التطبيقات في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.

اضغط على علامة + في الجهة اليسرى أسفل الشاشة.

في النافذة المنبثقة قم بإظهار القائمة المنسدلة في الجهة اليسرى لاختيار التطبيق.