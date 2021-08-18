نشرت شركة بوسطن ديناميكس المملوكة لشركة هيونداي مقاطع فيديو جديدة تعرض روبوت أطلس ذو القدمين. ويقدم مقطع الفيديو الأول السريع روبوتات أطلس تعرض روتين جمباز. إذ تنقلب الروبوتات وتقفز.

ومع ذلك، فإن مقطع الفيديو الثاني يقدم تقييمًا شفافًا بشكل غير عادي لقدرات أطلس. ويشرح مهندسو الشركة ما يدخل في إنشاء هذه الإجراءات الروتينية.

وكما قالت الشركة من قبل، فإن أطلس هو في الأساس مشروع بحثي وآلة متطورة تساعد مهندسي الشركة على تطوير أنظمة تحكم وإدراك أفضل.

ويقول بنجامين ستيفنز، رئيس التحكم في أطلس: على المستوى العملي، إنها منصة بالنسبة لنا للقيام بالبحث والتطوير. ويتضمن هذا البحث روتينات الجمباز والباركور.

وبالرغم من ذلك، انتقد بعض علماء الروبوتات الشركة لتضليل الناس حول قدرات أجهزتها. إذ إن مقاطع الفيديو الخاصة بها مثيرة للإعجاب. ولكن هذه العروض مدروسة مع إجراءات منسقة تتطلب الكثير من التعديل.

وكما يشرح ستيفنز في فيديو وراء الكواليس: إنه ليس الروبوت الذي يقرر القيام بالباركور، إنه نوع من الروتين المصمم، مثل فيديوهات ألواح التزلج وفيديوهات الباركور.

وفي تدوينة مصاحبة، يقدم مهندسو الشركة مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تغير الروبوت على مر السنين. ولاحظوا أن الروبوت كان أعمى بشكل أساسي في التجارب السابقة ويكرر الحركات التي تنجح طالما أن بيئتها لم تتغير.

ولكنه الآن يعتمد بشكل أكبر على تصوره الخاص للتنقل، مما يعني أنه أقل برمجة مسبقًا من ذي قبل.

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روبوتات بوسطن ديناميكس يمكنها الوثب أفضل منك

كما جاء في التدوينة: في هذا التكرار للباركور، يقوم الروبوت بتكييف السلوكيات بناءً على ما يراه. هذا يعني أن المهندسين لا يحتاجون إلى برمجة حركات القفز مسبقًا لجميع المنصات والفجوات المحتملة التي قد يواجهها الروبوت.

واستغرق هذا الروتين شهورًا من التطوير، وفقًا للشركة، وكان بمثابة اختبار مفيد لقدرة الروبوتات على الحفاظ على توازنها أثناء تبديل السلوكيات وتنسيق الإجراءات.

وكما هو الحال مع الاختبارات الحديثة الأخرى، يستخدم أطلس الآن العناصر المرئية لتكييف حركته مع الدورة التدريبية.

ولا يزال يتعين على الشركة تحسين الحركات التي تقتصر عليها طبيعة الروبوتات نفسها، مثل عدم وجود العمود الفقري وضعف مفاصل الذراع نسبيًا.



بالإضافة إلى ذلك تتصور الشركة أن ممارسة الباركور هذه تؤدي إلى روبوتات مساعدة مستقبلية يمكنها التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام ببراعة شبيهة بالبشر.

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