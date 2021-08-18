كيفية التحقق من صحة بطارية هاتف أندرويد

بينما تشحن بطارية هاتف أندرويد بشكل روتيني تبدأ صحة البطارية بالتدهور بشكل طبيعي. ويمكنك التعرف على هذه الحالة عندما تجد أن هاتفك يتحول لوضع توفير الطاقة أو يطلب منك التحول إلى الاستخدام في وضع الطاقة المنخفضة بعد مرور فترة زمنية بسيطة من شحنه.

ويعني التحول إلى هذا الوضع أن بطارية هاتفك في حالة سيئة. ومع ذلك فقد تكون هناك أسباب أخرى تستهلك طاقة البطارية بشكل مستمر.

ومن أجل ذلك يمكنك تقييم حالة البطارية قبل اتخاذ قرار استبدال البطارية أو شراء هاتف جديد.

التحقق من صحة بطارية هاتف أندرويد

يمكنك التحقق من صحة بطارية هاتف أندرويد بطريقة سريعة من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتفك.

اضغط على خيار البطارية أو إدارة البطارية.

في الشاشة التالية اضغط على خيار استخدام البطارية.

في هذه الشاشة يمكنك التحقق من تفاصيل استهلاك نظام التشغيل لطاقة البطارية.

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وإذا كنت تبحث عن تحليلات أكثر تفصيلًا حول صحة بطارية هاتف أندرويد. فيمكنك استخدام تطبيق AccuBattery.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق AccuBattery عبر هذا الرابط وتثبيته في هاتفك.

ضمن قسم صحة البطارية يمكن الحصول على تقييم عام لحالة بطارية هاتف أندرويد. مثل السعة المقدرة وقدرة التصميم وغيرها من التفاصيل الأخرى.

وللمزيد من التفاصيل فإن التطبيق يوفر أربع علامات تبويب رئيسية لتحليل حالة البطارية بشكل أكثر تفصيلًا وهي:

الشحن : الحصول على معلومات حول المدة التي يستمر فيها هاتفك في وضعه الحالي. حيث يوضح الرمز الأول المدة التي يمكن أن تدوم فيها بطارية هاتف أندرويد أثناء الاستخدام المختلط.

ويوضح الرمز الثاني المدة التي يمكن أن يستمر فيها الهاتف أثناء الاستخدام النشط. بينما يوضح الرمز الأخير المدة التي يمكن أن يستمر فيها بطارية الهاتف عندما يكون غير نشط.

وتعرض علامة التبويب أيضًا إحصائيات مباشرة أثناء شحن الهاتف مثل سرعة الشحن ودرجة الحرارة وغيرها من التفاصيل الأخرى.

التفريغ : الحصول على بيانات عن حالة بطارية هاتف أندرويد أثناء عدم شحنها. بما في ذلك مدى سرعة استنزاف الطاقة والتطبيقات المرتبطة بهذا الاستخدام. وإحصائيات عن سرعة تفريغ بطارية الهاتف.

الصحة : الحصول على تفاصيل بشأن مدى تدهور حالة بطارية هاتف أندرويد من خلال عرض بياني.

التاريخ : عرض السجلات السابقة لمدى جودة أداء البطارية بمجرد استخدام التطبيق عدة مرات.

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كيف تعرف أن بطارية هاتفك قد أصبحت قديمة

إذا وجدت أن طاقة بطارية هاتف أندرويد لا تدوم بالشكل المعتاد. فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود مشكلة. وهذه أبرز مؤشراتها:

استنزاف البطارية بصورة مستمرة: إذا كنت تعرف أن بطارية هاتفك كانت تدوم طوال اليوم دون مشكلة وفجأة وجدت نفسك تقوم بإعادة شحنها عدة مرات في اليوم فهذا يعني أن البطارية أصبحت ليست قوية كما كانت من قبل.

عدم الشحن الكامل: إذا لاحظت أن نسبة الشحن لا تصل إلى 100 في المئة حتى بعد وضعها لساعات طويلة في الشحن فهذا يعني أن البطارية لم تعد قادرة على تحمل الشحن الكامل.

زيادة درجة حرارة الهاتف: إذا وجدت أن هاتفك يزداد سخونة في كل مرة تستخدمه فهذا يعني أن البطارية أصبحت غير صالحة.

انتفاخ البطارية: إذا وجدت أن هناك انتفاخ في البطارية فقم بإزالتها أو استبدلها ببطارية جديدة أو قم بتغيير الهاتف.