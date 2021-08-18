يعتبر استخدام تطبيقات تخطيط المهام أمر مهم للتخطيط لما تريده حيث دائما ما تحصل على فكرة عما عليك القيام به ومتى تحتاج إلى القيام به ومقدار تكلفة الخطة التي تريد تنفيذها. وتبقيك هذه التطبيقات في المسار الصحيح حتى لا تنسى أي شيء.

أفضل تطبيقات تخطيط المهام لمستخدمي آيفون وأندرويد

تطبيق My Study Life

يعد تطبيق My Study Life من أفضل تطبيقات تخطيط المهام الدراسية وهو مناسب لطلاب المدارس الثانوية والكليات وكذلك المعلمين. ويمكن استخدام التطبيق عبر جميع الأنظمة سواء على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو عبر إصدار الويب.

ويتيح لك التطبيق تتبع مهامك وواجباتك المنزلية وضبط ميزة الإشعارات لتنبيهك بشأن ما عليك فعله لاحقًا بالإضافة إلى بعض الأدوات الإضافية للمعلمين.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور بالإضافة إلى إصدار الويب.

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تطبيق Mint

من أبرز التطبيقات التي تستخدم في التخطيط المالي. إذ يتيح لك التطبيق تحقيق أهدافك من خلال تقديم رؤى مخصصة لتتبع إنفاق أموالك ونصائح حول كيفية ضبط الميزانية لمساعدتك في الادخار وبناء عادات إنفاق عقلانية.

ويتيح لك التطبيق أيضًا تتبع المعاملات المالية اليومية وأرصدة الحسابات ومراقبة نفقاتك الشهرية والتحكم في الإنفاق من خلال أداة تعقب إنفاق الأموال وتلقي إشعارات الفواتير.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور

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تطبيق TickTick

يتيح لك وضع المهام التي تريد تنفيذها خلال اليوم. ومن الناحية الفنية يعتبر تطبيق قائمة مهام ومع ذلك يمكنك بسهولة استخدامه للتخطيط للمهام التي تتطلب تركيز أكبر أو المهام التي تريد تنفيذها لاحقًا.

ويتيح لك التطبيق إنشاء حدث أو مهمة وتعيين تاريخ للتذكير وإضافة بعض التفاصيل الإضافية ويقوم التطبيق بتذكيرك بالمهمة في الوقت المحدد.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور بالإضافة إلى إصدار الويب

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تطبيق TripIt

بالرغم من أن تطبيق خرائط جوجل هو الخيار الأول عند التنقل داخل المدن. إلا أن تطبيق TripIt هو أفضل أداة عند الرغبة في التخطيط للسفر إلى دولة أخرى أو حتى عند السفر من مدينة إلى أخرى داخل الدولة نفسها.

ويمكنك حجز جميع الأشياء التي تحتاجها من الغرفة والتذاكر من مصادر أخرى واستيرادها إلى التطبيق وإدارتها بشكل أكبر.

ويمكنك ايضًا مشاركة هذه المعلومات مع أشخاص آخرين إذا كنت لا تسافر بمفردك وتعمل في وضع عدم الاتصال.

إلى جانب إمكانية إنشاء أحداث سفر متعددة بحيث لا تقتصر على حدث سفر واحد فقط في كل مرة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور بالإضافة إلى إصدار الويب.

تطبيق Your Closet

يتيح لك التطبيق التخطيط لما تريد ارتدائه خلال اليوم وذلك من خلال التقاط الصور لجميع الملابس وقبعات الرأس والأحذية في الخزانة وبعد ذلك يمكنك اختيار ملابسك من خلال النظر إلى ما لديك هناك.

ويمكنك استخدام التطبيق عند التخطيط للسفر بحيث يمكنك حزم حقيبتك بالاستعانة بالتطبيق لمعرفة ما تريد إحضاره بالضبط.

وأبرز ميزات التطبيق هي الإحصائيات. حيث تتيح لك معرفة ما هي الملابس التي لا تستخدمها أو ترتديها بكثرة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي

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