أفضل تطبيقات السفر للتخطيط لعطلتك القادمة

مع استمرار دول العالم في تخفيف قيود جائحة كورونا لاستقبال المسافرين مرة أخرى. فهناك العديد من الأماكن الرائعة التي يمكنك زيارتها. وهناك أيضًا العشرات من تطبيقات السفر المميزة التي تساعدك في تحويل السفر إلى تجربة لن تنساها أبدًا وتوفر لك المال.

أفضل تطبيقات السفر في عام 2021

تطبيق TripIt

من أفضل تطبيقات السفر التي تتيح لك تجميع وتتبع جميع حجوزاتك سواء فندق أو سيارة مستأجرة في مكان واحد وتحليل المعلومات وتنظيمها حسب الرحلة.

ويوفر لك التطبيق معلومات مفصلة حول قيود كورونا في الوجهة التي تريد الذهاب إليها. مثل معرفة ما إذا كان الاختبار مطلوبًا والقيود المفروضة على المسافرين وهل يتعين عليك البقاء في الحجر الصحي أم لا.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد في آب ستور ولمستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي.

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تطبيق Skyscanner

من أفضل تطبيقات السفر التي تتيح لك مقارنة أسعار تذاكر شركات الطيران ووكالات السفر للحصول على أفضل عروض الرحلات الجوية المتاحة.

كما يمكنك إدخال النطاق السعري للتذكرة التي تريد شراؤها ثم الانتظار. ويقوم التطبيق بإرسال إشعار لك بمجرد وصول السعر إلى النطاق الذي تريده لمختلف شركات الطيران.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي ولمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد في آب ستور.

تطبيق Airbnb

تطبيق غني عن التعريف تحتاج إليه إذا كنت تبحث عن مكان للإقامة في منزل أو غرفة بدلًا من النزول في فندق.

ويحتوي التطبيق على أكثر من 6 ملايين غرفة وشقة في أكثر من 191 دولة.

ويمكنك البحث عن الغرفة أو المنزل بحسب السعر والمنطقة والمرافق وغيرها من التفاصيل التي تريدها. كما يقدم لك نصائح حول أشهر المعالم التي يجب عليك زيارتها.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد في آب ستور ولمستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي.

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تطبيق ترجمة جوجل

إذا كنت تخطط للسفر إلى بلد لا تتحدث لغته الأصلية فإن تطبيق ترجمة جوجل هو من أفضل تطبيقات السفر التي يمكنك استخدامها حيث يدعم 109 لغات و 5 أوضاع للترجمة.

ولكن الميزة الأكثر إثارة للاهتمام هي ميزة وضع المحادثة التي تتيح لك الترجمة الفورية لما يقوله محدثك بلغته الأم وبالعكس. بالإضافة إلى ميزة ترجمة النصوص في الصور أو العلامات إلى لغتك الأم.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي ولمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد في آب ستور.

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تطبيق HotelTonight

يعتبر التطبيق خيارًا مثاليًا للأشخاص كثيري السفر الذين لا يتذكرون حجز الفندق إلا في اللحظات الأخيرة. كما يقدم خصومات كبيرة على الأسعار. ويتيح لك خيار الحجز قبل السفر بأسبوع مقدمًا في الآلاف من الفنادق حول العالم.

ويتضمن التطبيق أيضًا معلومات مفيدة مثل ما إذا كان يدعم الفندق الذي تريد النزول فيه اتصال الشبكة اللاسلكية. بالإضافة إلى قسم التقييمات الذي يتيح لك الاطلاع على التقييمات والتعليقات والصور.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد في آب ستور ولمستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي.

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تطبيق Priceline

يعد هذا التطبيق أحد تطبيقات السفر الشاملة الذي يضم العديد من الخدمات في نفس الوقت. حيث يتيح لك الحصول على عروض فنادق حصرية. وخصومات على الرحلات الجوية وتأجير السيارات. مع أفضل تخطيط للرحلات أثناء التنقل. ويتيح لك تأجير السيارات من خلال 22 علامة تجارية في أكثر 28 ألف موقع حول العالم.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي ولمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد في آب ستور.