يتيح لك دمج أفضل التطبيقات مع تطبيق جداول بيانات جوجل تحسين إنتاجيتك بشكل كبير من خلال جعل مهام سير عملك أكثر كفاءة وفي الوقت نفسه توفير الوقت عند إكمال نفس المهام المتكررة.

ويساعدك ايضًا في سحب البيانات من مصادر مختلفة وإكمال المهام المعقدة بنقرة واحدة وإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة.

أفضل التطبيقات لإقرانها مع جداول بيانات جوجل

تطبيق Coupler.io

يوفر التطبيق الوقت لأصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى مصدر شامل لبياناتهم وتجميعها معًا من عدة منصات. وذلك من خلال سحب المعلومات من مختلف التطبيقات ومزامنتها في جداول بيانات جوجل.

وبعد جمع البيانات واستيرادها يمكنك إدارة لوحات المعلومات والتقارير المخصصة وإنشاء تصورات للبيانات.

ويمكن ضبط الإعدادات لاستيراد المعلومات في وقت محدد والحصول على خلاصة البيانات في الورقة في الوقت الفعلي للبقاء على اطلاع دائم بأي تغييرات.

ويمكنك تنزيل التطبيق مجانًا أو استخدامه عبر الويب من خلال زيارة هذا الرابط.

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تطبيق Autocrat

من أفضل التطبيقات المناسبة للأشخاص الذين يعملون في مجال التعليم. إذ يتيح تحويل بيانات جداول جوجل إلى مستند نصي أو بتنسيق PDF لسهولة مشاركتها.

ويأخذ التطبيق البيانات من Google Sheet ويطبقها تلقائيًا في قالب موجود مما يجعل إنشاء المستندات الشخصية أكثر كفاءة مع توفير الوقت لعدم الاضطرار إلى إدخال المعلومات الشخصية يدويًا.

ويتاح التطبيق مجانًا عبر هذا الرابط.

تطبيق Doctopus

من أفضل التطبيقات المفيدة للمدرسين من خلال توفير أدوات الإدارة والتنظيم مما يساعد في إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل.

على سبيل المثال الوصول إلى ملفات الطلاب في جوجل درايف وإنشاء بنية هيكلية للمجلدات لكل قائمة من الطلاب.

ويتاح التطبيق مجانًا عبر هذا الرابط.

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تطبيق Template Gallery

يوفر لك التطبيق مجموعة كبيرة ومتنوعة من النماذج المختلفة التي يمكنك استخدامها لبدء جمع البيانات على الفور بدلًا من إنشاءها من البداية.

وتتضمن هذه النماذج التقويمات والجداول والفواتير وجداول الوقت وأدوات إعداد الميزانية والخطابات والسير الذاتية وغيرها.

ويتاح التطبيق مجانًا عبر هذا الرابط.

تطبيق Power Tools

من أفضل التطبيقات الموجهة لمستخدمي جداول بيانات جوجل المحترفين الذين يريدون توفير الوقت عند إكمال المهام المتكررة.

ويقدم التطبيق خيار إنشاء اختصارات بحيث يمكنها أداء مهام متعددة بنقرة واحدة عبر الفأرة وتشمل الميزات التي يقدمها التطبيق إزالة التكرارات.

بالإضافة إلى العثور على البيانات واستبدالها ومقارنتها ودمج الأوراق ومعالجة النص والتقسيم والتعامل مع الصيغ وتحويل تنسيق البيانات.

ويقدم التطبيق إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 30 يومًا ثم يمكنك الاشتراك في خطة الاشتراك الشهرية أو خطة الاستخدام مدى الحياة.

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تطبيق Document Studio

يتيح لك التطبيق تجمع البيانات من مصادر مختلفة لإنشاء مستندات مخصصة قابلة للمشاركة. إذ يمكنك جمع البيانات من جداول بيانات جوجل أو نماذج جوجل.

ولا يوجد حد للمستندات المخصصة التي تقوم بإنشائها مع توفير قائمة كبيرة من نماذج المستندات.

ويمكنك استخدام التطبيق لإنشاء خطابات الأعمال ونتائج اختبار الطلاب وفواتير العملاء وتذاكر الأحداث وعقود البائعين وأوامر الشراء وغيرها.

ويحتوي التطبيق على إصدار مجاني ولكن يتعين عليك الترقية إلى الخطة القياسية أو خطة المؤسسة لتتمكن من إنشاء أكثر من 20 مستندًا في اليوم.

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