بدأت شركة مايكروسوفت باختبار لوحة معلومات جديدة بدقة 4K لجهاز Xbox Series X.

ويمكن للمشتركين في برنامج إكس بوكس إنسايدر في حلقات Alpha و Alpha Skip-Ahead من الوصول إلى الدقة الجديدة للوحة معلومات إكس بوكس المصممة لتحسين عناصر واجهة المستخدم لشاشات 4K.

وقال فريق اختبار إكس بوكس في مايكروسوفت: يعني هذا التغيير أنه يتم عرض الصفحة الرئيسية والدليل والمناطق الأخرى من واجهة المستخدم بدقة أصلية أعلى لزيادة الوضوح وسهولة قراءة النص.

وأضاف: يمكن لمشتركي Alpha Insiders مع تحديث اليوم تشغيل واجهة مستخدم ذات دقة أعلى عبر المنصة المتصلة بشاشة عرض 4K.

وكانت منصات Xbox Series X تشغل عناصر واجهة مستخدم لوحة المعلومات بدقة 1080 بكسل. قبل لوحة المعلومات الجديدة هذه بدقة 4K

وتعمل عناصر 4K الأصلية للصفحة الرئيسية والدليل وأجزاء أخرى من لوحة المعلومات على تحسين كيفية ظهور Xbox Series X عبر تلفزيونات 4K بشكل كبير.

ولم يتضح بعد ما إذا كان يتم دعم HDR أيضًا كجزء من الدقة الجديد. وما إذا كانت Xbox Series S تشهد أيضًا تحسينات على دقة لوحة المعلومات الخاصة بها.

ويمكن أن تنتج أجهزة Xbox Series S الأصغر حجمًا تقنيًا إخراجًا بدقة 4K. لذلك من الممكن أن تشهد هذه المنصة أيضًا تحسينات في لوحة المعلومات.

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Xbox Series X تحصل على لوحة معلومات بدقة 4K

تأتي تغييرات لوحة معلومات إكس بوكس الجديدة هذه بعد أيام فقط من بدء مايكروسوفت أيضًا باختبار الوضع الليلي الجديد لمنصات إكس بوكس المختلفة.

ويسمح الوضع الليلي الجديد لمالكي منصة إكس بوكس بتعتيم الشاشة وسطوع LED لذراع التحكم وحتى زر طاقة Xbox.

ويجب أن تبدأ كل من لوحة المعلومات بدقة 4K والوضع الليلي بالوصول إلى جميع منصات Xbox Series X في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف تحديث نظام إكس بوكس العام لشهر يونيو دعم الدردشة الجماعية لنقل الكلام إلى نص وتركيب الكلام من النص. وذلك لمساعدة اللاعبين الصم أو الذين يعانون من مشاكل في السمع أو لا يستطيعون أو يختارون عدم التحدث.

وفي الوقت نفسه، تضمن تحديث نظام إكس بوكس لشهر مايو 2021 تحسينات على الاستئناف السريع. بما في ذلك موثوقية أكبر وأوقات تحميل أسرع والقدرة على الموافقة على ألعاب متعددة اللاعبين للأطفال حسب عنوان محدد.

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