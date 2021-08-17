7 إعدادات في هاتف أندرويد تساعدك في توفير الوقت

تحرص شركة جوجل على تقديم الكثير من ميزات الإنتاجية في نظام التشغيل أندرويد بصورة دورية حيث تساعد هذه الميزات المستخدمين على إدارة المهام والوقت بشكل أفضل.

وإذا كنت تعمل بهاتف أندرويد فإن هناك الكثير من الميزات التي تساعدك في توفير الوقت التي عليك تجربتها.

الوصول بسرعة إلى الإجراءات المشتركة

يمكنك في هاتف أندرويد تفعيل قائمة إمكانية الوصول السريع إلى إجراءات مثل التقاط لقطة شاشة أو زيادة مستوى الصوت أو خفضه أو تغيير سطوع الشاشة.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتفك.

اضغط على خيار إمكانية الوصول ثم حدد خيار عناصر التحكم في التفاعل.

يمكنك تفعيل إجراءات الوصول السريع التي ترغب بها.

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فتح تطبيقين في وقت واحد

تعد ميزة عرض الشاشة المنقسمة أحد أفضل ميزات نظام التشغيل أندرويد حيث تتيح لك فتح تطبيقين في الشاشة في نفس الوقت وهو أمر مفيد عندما تريد متابعة الدردشة أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو.

ولفتح تطبيقين في الوقت نفسه تحتاج إلى تشغيل مبدل التطبيق من خلال التمرير سريعًا لأعلى من أسفل الشاشة الرئيسية لإظهار التطبيقات التي تم فتحها مؤخرًا ومن ثم اضغط مطولًا على رمز التطبيق الذي تم فتحه مؤخرًا مع تحديد خيار الشاشة المنقسمة.

ويؤدي هذا إلى تثبيت التطبيق في النصف العلوي من الشاشة ومن ثم يمكنك فتح التطبيق الثاني الذي تريده في النصف السفلي من الشاشة.

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تعديل قائمة الإعدادات السريعة في أندرويد

إذا كانت مجموعة اختصارات الإعدادات السريعة في لوحة التحكم في هاتفك تختلف عن الإعدادات الافتراضية للنظام فيجب عليك تغييرها من خلال إضافة الاختصارات التي تستخدمها بشكل متكرر لسرعة الوصول إليها.

ويمكنك القيام بذلك عن طريق التمرير لأسفل مرتين من أعلى الشاشة لإظهار لوحة التحكم السريع ثم الضغط على رمز القلم أسفل الجهة اليسرى. ومن ثم يمكنك تحرير رموز الاختصارات من خلال سحبها أو حذفها أو الانتقال للأسفل لإضافة رموز الاختصارات التي تستخدمها كثيرًا.

استخدم إجراءات التطبيق المخفية

يتيح لك نظام التشغيل أندرويد الضغط مطولًا على أيقونات التطبيقات للكشف عن الاختصارات المفيدة التي يمكنك الوصول إليها مباشرة.

على سبيل المثال إذا ضغط مطولًا على أيقونة متصفح جوجل كروم فيمكنك فتح نافذة التصفح المتخفي مباشرةً. بينما تتيح لك بعض تطبيقات الدردشة الانتقال إلى الدردشات المفتوحة بشكل متكرر.

ومع ذلك تعتمد هذه الميزة على مطور التطبيق. لذلك قد لا تعرض بعض تطبيقاتك المفضلة أي اختصارات مفيدة.

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التحكم في مؤشر الكتابة

يسهل نظام التشغيل أندرويد التحكم في مؤشر الكتابة بسهولة، وبعد كتابة ما تريد يمكنك وضع اصبعك على مفتاح شريط المسافة والسحب في أي اتجاه لتحريك المؤشر.

وهذا الأمر مفيد في حالة كتابة رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية طويلة نوعًا ما لأنه يجعل إصلاح الأخطاء المطبعية أو إضافة جمل جديدة أسهل كثيرًا.

وتعمل هذه الميزة مع تطبيق لوحة مفاتيح Gboard من جوجل وهي لوحة المفاتيح الافتراضية على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

استخدم موسع النص المدمج في أندرويد

يأتي هاتف أندرويد مزودًا بموسع نصوص مدمج سهل الاستخدام. وهي مفيدة في اختصار كتابة العبارات الطويلة في كل مرة.

ولتفعيل الميزة اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتفك.

اضغط على خيار النظام ثم حدد خيار اللغة والإدخال.

حدد خيار متقدم ثم اضغط على خيار القاموس الشخصي.

اضغط على رمز + في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

قم بكتابة العبارة الطويلة التي تستخدمها بشكل متكرر في الأعلى والنسخة القصيرة من العبارة في الأسفل في حقل الاختصار.

بعد الانتهاء اضغط على زر الرجوع في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.

وفي المرة التالية التي تريد فيها كتابة العبارة الطويلة ما عليك سوى كتابة النسخة القصيرة التي اخترتها سابقًا لتظهر لك العبارة الطويلة في قائمة الاقتراحات أعلى لوحة المفاتيح.

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أتمتة المهام في نظام أندرويد

يمكن الحصول على أفضل أداء لهاتف أندرويد من خلال تطبيقات التشغيل الآلي المتوفرة في متجر جوجل بلاي.

على سبيل المثال يمكنك تفعيل ميزة عدم الإزعاج بشكل تلقائي عند الاتصال بالإنترنت أو عندما تكون في موقع معين لا تريد فيه فتح الهاتف.

وهناك الكثير من تطبيقات الأتمتة لنظام التشغيل أندرويد مثل تطبيق Tasker أو تطبيق Automate اللذان يتيحان لك أتمتة المهام بسهولة.