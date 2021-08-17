هاتف كوالكوم الجديد ليس مناسبًا لمعظم الناس

تتعرض شركة كوالكوم لتصميم وتطوير المعالجات لمنافسة شديدة من شركات الهواتف الذكية، حيث تعمل كل شركة رائدة على تطوير معالجاتها الخاصة.

وعلى الرغم من كون سامسونج تعتمد على معالجات كوالكوم في بعض نماذج هواتفها الرائدة، إلا أن الغالبية العظمى منها تستخدم معالجات Exynos التي تطورها سامسونج بنفسها.

كما بدأت جوجل في الإعتماد على معالجاتها الخاصة، حيث أعلنت عن هاتف Pixel 6 الذي يستخدم أول شريحة من تطوير جوجل.

لذلك تحاول كوالكوم أن تستعرض عضلاتها مع هاتف Snapdragon Insiders، حيث تقدمه بأحدث معالج لديها وأعلى التقنيات المتواجدة حاليًا.

وذلك لتثبت تفوقها في تصميم معالجات الهواتف الرائدة، وقد تعاونت الشركة مع Asus من أجل تقديم الهاتف الجديد.

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تصميم الهاتف

تختلف الأذواق عندما يتعلق الأمر بتصميم الهاتف، ولكن توجد بعض النقاط الرئيسية التي تجعل الهاتف مختلفًا عن منافسيه.

وذلك لأن الهاتف يستخدم تصميمًا قديمًا بعض الشيء، حيث تأتي الكاميرا الأمامية فيه مخبأة في حافة سوداء بالأعلى.

بالإضافة إلى مستشعر بصمة موجود في ظهر الهاتف مع شعار كوالكوم مضيء تحته.

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ويظهر الشعار بشكل واضح للجميع، حيث يأتي في منتصف الجزء السفلي من الهاتف مع تصميم مربع مضيء تستطيع التحكم في درجات إضائته.

كما يأتي الهاتف بحواف دائرية ولون أزرق به بعض المناطق الحمراء حول الكاميرا والأزرار الفيزيائية.

ويعتبر الهاتف أحد أثقل الهواتف الموجودة حاليًا، حيث يزن 210 جرام تقريبًا وهو أثقل من الهواتف ذات الحجم نفسه.

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الشاشة

يستخدم الهاتف شاشة من نوع Amoled تم تصنيعها وتصميمها لدى سامسونج، وهي تعمل بدقة 2448×1080 بمعدل تحديث 144 هرتز.

وتأتي الشاشة بحجم 6.8 بوصة مع درجة سطوع تصل إلى 1200 وحدة، لذلك يمكنك رؤيتها بسهولة تحت ضوء الشمس.

وتعمل الشاشة بسلاسة كبيرة مع جميع التطبيقات والألعاب التي تحتاج إلى معدل التحديث السريع، ويضمن لك هذا الاستمتاع بالألعاب لأقصى درجة ممكنة.

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الصوت في هاتف كوالكوم الجديد

تستعرض كوالكوم إمكانيات شريحتها الصوتية الجديدة مع هذا الهاتف، حيث يستخدم أحدث تقنيات الصوت التي توصلت لها الشركة.

وتعد الشريحة الجديدة بإتصال سلس وغير منقطع مع أجهزة البلوتوث الصوتية، كما أن الهاتف يأتي مع أربعة ميكروفونات داخلية قادرة على تسجيل الصوت بجودة تقترب من جودة استوديوهات الصوت المتخصصة.

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ويأتي الهاتف مع زوج من السماعات اللاسلكية والسلكية لتتمكن من اختبار التقنيات الجديدة التي كانت تعمل عليها الشركة.

كما أن السماعات المدمجة في الهاتف قادرة على إنتاج صوت بدرجات مرتفعة وواضحة للغاية.

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الكاميرا

يأتي الهاتف مع ثلاثة عدسات خلفية مثل جميع الهواتف الذكية الحديثة، حيث يقدم عدسة معتادة وعدسة واسعة للغاية وعدسة تقريب بصري.

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وتأتي العدسة الرئيسية بمستشعر بدقة 64 ميجابكسل مع 12 ميجابكسل للعدسة الواسعة للغاية، بالإضافة إلى 8 ميجابكسل لعدسة التقريب البصري.

وتعد الشركة بتجربة تصوير أفضل من آيفون وهواتف سامسونج الرائدة عبر معالجة الصور الخاصة بالهاتف.

وذلك لأن الشركة تقدم مجموعة من الخوارزميات الجديدة التي تعمل على تحسين الصورة ورفع جودتها بشكل كبير.

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أداء هاتف كوالكوم وعمر البطارية

يستخدم الهاتف معالج Snapdragon 888 الجديد من الشركة مع ذواكر عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين 512 جيجابايت.

لذلك يمكنك أن تتوقع أفضل أداء تستطيع الحصول عليه عبر هاتف ذكي، كما أنك لن تواجه أي صعوبات في تشغيل الألعاب مهما كانت ثقيلة.

ولكن يعاني الهاتف من مشكلة إرتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، وذلك بعد تشغيل الألعاب لعدة دقائق أو استخدام وضع التتبع التلقائي أثناء تسجيل الفيديو.

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ويأتي الهاتف مزودًا ببطارية بحجم 4000 مللي أمبير، وهي قادرة على تشغيل الهاتف لمدة يوم أو يوم ونصف متصلين.

وذلك مثل جميع الهواتف الرائدة التي تأتي بنفس حجم البطارية.

الحكم النهائي

يقدم هذا الهاتف أفضل المواصفات الموجودة في أي هاتف ذكي، حيث يستخدم أحدث التقنيات في كل جزء منه باستثناء التصميم.

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ولكن لا تعني المواصفات المميزة هاتفًا مميزًا دائمًا، حيث يقدم الهاتف تجربة مرضية للكثيرين ولكنها ليست فريدة من نوعها.

وذلك خاصةً إذا أخذت سعر الهاتف في الاعتبار، حيث يأتي الهاتف بسعر 1500 دولار تقريبًا، وهو سعر مقارب للهواتف الرائدة التي تقدم تصميمًا أفضل وأحدث منه.

لذلك إن لم تكن محبًا لشركة كوالكوم وترغب في دعمها بشكل مستمر أو كنت تبحث عن هاتف كبير ذو أداء قوي وبطارية كبيرة، فإن هذا الهاتف ليس مناسبًا لك.

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