كشفت شركة كوالكوم عن منصتها المخصصة Qualcomm Flight RB5 5G التي تمكن الطائرات المسيرة من الاستفادة من تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي.

وأصدرت الشركة المصنعة للرقاقات تصميمًا مرجعيًا جديدًا يحتوي على أحدث تقنيات الاتصال والمعالجة التي تحدثت عنها منذ الصيف الماضي.

وتهدف المنصة إلى إيجاد جيل جديد الطائرات المسيرة المنخفضة الطاقة الداعمة لشبكات الجيل الخامس. التي يمكنها التقاط الكثير من البيانات عبر الكاميرات ونقل تلك البيانات عبر شبكات الجيل الخامس إلى المشغل. أو إرسالها عبر مسافات أطول عبر الشبكة.

ويمكن للهيكل الخارجي للطائرة المسيرة المزودة بمعالج إشارة الصور Qualcomm Spectra 480 التقاط صور بدقة 200 ميجابكسل وفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للطائرة المسيرة التسجيل بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية مع دعم HDR.

وتستخدم منصة Qualcomm Flight RB5 5G في جوهرها معالج Qualcomm QRB5165 وأنوية وحدة المعالجة المركزية Kryo 585 ووحدة معالجة الرسومات Adreno 650، استنادًا إلى وحدة المعالجة المركزية Snapdragon 865.

وتأتي تحسينات الذكاء الاصطناعي عن طريق مسرع Hexagon Tensor في Hexagon 698 DSP.

وتحصل الأطراف الخارجية التي تستخدم المنصة أيضًا على إمكانية الوصول إلى ثلاث مجموعات من مجموعات تطوير البرامج للمعالجة العصبونية والرؤية الحاسوبية وتطبيقات الوسائط المتعددة.

وكما يوحي اسمها، تتضمن منصة الطائرات المسيرة من كوالكوم دعمًا لاتصال 5G – بما في ذلك mmWave و sub-6 GHz – و WiFi 6.

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منصة كوالكوم للطائرات المسيرة تدعم 5G و AI

تقول صانعة الرقاقات إن تقنية الشبكات يمكن أن تساعد في دعم الاتصالات الفردية بين الطائرات المسيرة أو دعم الاتصالات بين أسراب الطائرات المسيرة.

ويتم استكشاف حالتي الاستخدام عبر الصناعات، من تسليم البضائع ونقلها إلى عروض الضوء الجوية إلى الحرب العسكرية.

وتتاح الطائرة المسيرة المرجعية للطلب المسبق الآن، مع تاريخ الشحن متأخر في الربع الثالث. وذلك مقابل 400 دولار دون 5G و 500 دولار مع 5G. ويتعين على المهتمين أيضًا إيداع مبلغ 1000 دولار لحجزها.

وتأمل كوالكوم أن تتمكن المنصة المخصصة من تسريع تطوير الطائرات المسيرة من خلال الاستفادة من قوة أحدث رقاقاتها المحمولة.

وألقت الشركة بثقلها وراء الطائرات المسيرة في عام 2015 وخاضت مؤخرًا في مجال الروبوتات. وفي العام الماضي، جمعت الشركة كلا المجالين تحت منصة Qualcomm Flight RB5 5G.

وتركز جهودها الآن على الطائرات المسيرة الجوية التجارية والصناعية. ويمكن أن يساعد إعطاء الشركات مرجع لتبني عليه تصميماتها للطائرات المسيرة في تسريع مشروعها الطويل الأمد.

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