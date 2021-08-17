كيفية مشاركة تقويم جوجل مع الآخرين بسهولة

تعتبر مشاركة تقويم جوجل مع الآخرين مباشرة طريقة مفيدة لتوفير الوقت والجهد عند ترتيب الاجتماعات أو الأحداث الخاصة مع أفراد العائلة أو زملاء العمل.

وبدلًا من إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني بشكل فردي يمكنك عرض الجدول الزمني لجميع المشاركين مباشرة لإبقائهم على اطلاع ومعرفة تاريخ الحدث القادم.

ومع أن خدمة تقويم جوجل متوفرة لجميع الأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة إلا أن إجراء عملية المشاركة لا تتم إلا من خلال الحاسب.

مشاركة تقويم جوجل مع أشخاص معينين

يمكنك مشاركة التقويم مع شخص معين مثل زميل في العمل أو شخص من أفراد العائلة. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح الويب في الحاسب ثم انتقل إلى صفحة تقويم جوجل على الويب عبر هذا الرابط

في الشاشة الرئيسية اضغط على تبويب تقاويمي في الجهة اليمنى.

مرر مؤشر الفأرة على التقويم الذي تريد مشاركته ثم اضغط على النقاط الثلاثة التي تظهر بجانبه.

في القائمة التي تظهر لك اضغط على خيار الإعدادات والمشاركة.

ضمن قسم مشاركة مع أشخاص محددين بالأسفل اضغط على خيار إضافة أشخاص.

اضغط على خيار إضافة أشخاص ثم اكتب عنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي ترغب في مشاركة التقويم معه في مربع النص.

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ويمكنك أيضًا تعيين أذونات معينة لأولئك الذين تمنحهم حق الوصول إلى التقويم من خلال الضغط على السهم المتجه للأسفل في الجهة اليمنى من مربع الأذونات لتظهر لك قائمة منسدلة توضح هذه الأذونات:

الاطلاع على حالة التوفر أو الانشغال فقط: عرض الخانات المحجوزة في التقويم ولكن يتم إخفاء تفاصيل هذه الأحداث.

مشاهدة جميع تفاصيل الحدث: عرض الخانات المحجوزة في التقويم وتكون تفاصيل تلك الأحداث مرئية.

إجراء تغييرات على الأحداث: يمكن لمن تشارك معه التقويم تعديل الأحداث.

إجراء التغييرات وإدارة المشاركة: يمكن للشخص تعديل الأحداث ومشاركتها مع الآخرين.

بعد تحديد مستوى الإذن الذي ترغب في تعيينه للشخص الذي تشارك التقويم معه اضغط على خيار إرسال.

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إيقاف مشاركة التقويم

إذا غيرت رأيك وأردت الاحتفاظ بجدولك الزمني لنفسك فيمكنك التوقف عن مشاركة تقويم جوجل في أي وقت. وللقيام بذلك كل ما عليك فعله هو الضغط على علامة X بجوار اسم أي شخص شاركت معه التقويم.