كيفية حظر جهات الإتصال في خدمات آبل للتواصل

تقدم آبل مجموعة خدمات للتواصل مثل Facetime و iMessages، وهي تطبيقات تواصل تنافس التطبيقات الأخرى.

وتعمل هذه التطبيقات مع أجهزة آبل فقط، حيث تستطيع استخدامها لإجراء مكالمات فيديو أو صوتية عبر هواتف آيفون أو أجهزة آيباد أو حواسيب ماك بوك.

ولكن قد ترغب في حظر جهة إتصال بعينها حتى لا تتمكن من إرسال أي رسالة نصية أو إجراء مكالمة معك.

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وتسمح لك آبل بحظر جهات الإتصال ومنعها من التواصل معك عبر الطرق التالية:

حظر جهات الاتصال عبر المحادثة

توجه إلى التطبيق، ومن ثم قم بفتح محادثة أجريتها مع جهة الإتصال التي ترغب في حظرها.

وبعد ذلك قم بالضغط على قائمة المحادثات من الشريط العلوي، ومن ثم اختر حظر جهة الاتصال.

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حظر جهة الاتصال عبر إعدادات التطبيق

توجه إلى إعدادات تطبيق الرسائل عبر الضغط على قائمة التطبيق في الشريط العلوي إلى جانب شعار آبل.

وبعد ذلك اختر تبويب الرسائل، ومن ثم قم بالضغط على قائمة الجهات المحظورة، وتجد أسفل القائمة زر إضافة.

ويمكنك الضغط على زر الإضافة حتى تبحث عن جهة الإتصال التي ترغب في حظرها عبر التطبيق.

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حظر جهات الإتصال في Facetime

يعمل تطبيق Facetime بطريقة مشابهة، حيث تستطيع البحث عن جه الإتصال عبر التطبيق، ومن ثم الضغط بزر الفأرة الأيمن لتختار حظر جهة الإتصال.

كما يمكنك حظر جهات الإتصال عبر إعدادات التطبيق والتوجه إلى جهات الإتصال المحظورة واختيار إضافة جهة الإتصال التي ترغب في حظرها.

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تحديثات على Facetime

يحصل تطبيق Facetime على مجموعة من التحديثات الجديدة مع Monterey، ويعتبر استخدام الصوت المحيطي في محادثات الفيديو أحد أهم هذه التحديثات.

وتستطيع استخدام الصوت المحيطي تلقائيًا مع التطبيق بعد تثبيت النظام الجديد، وذلك إن كنت تمتلك سماعة رأس تدعم هذه الخاصية.

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كما أن بعض هذه التحديثات تصل مع نظام iOS 15 للهواتف، حيث تستطيع عرض جهات الإتصال التي تتحدث معها على شكل شبكة إن كنت تتحدث مع أكثر من جهة.

وتأتي خاصية SharePlay حتى تتمكن من مشاركة ما تشاهده أو تستمع إليه أثناء إجراء محادثة الفيديو.

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