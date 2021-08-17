كيفية تنظيف سماعات الأذن بطريقة احترافية

عند استخدام سماعات الأذن على مدار اليوم فإنها تحبس الحرارة في قناة أذنك وتذيب شمع الأذن مما يتسبب في ذوبان الشمع داخل السماعات التي بدورها تجذب الأوساخ والبكتيريا مما يتطلب منك تنظيف هذه السماعات بشكل دوري للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

كيفية تنظيف سماعات الأذن AirPods من آبل

وفقًا لشركة آبل فإن النصيحة الأساسية عند القيام بتنظيف نماذج سماعات الأذن AirPods المختلفة هي تجنب جريان الماء فوقها.

وبدلاً من ذلك استخدم قطعة قماش مبللة قليلاً بالمياه العذبة ومن ثم مسحها بقطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الوبر.

وتأكد من جفافها بشكل كامل وعدم وجود أي رطوبة في جميع أجزاء السماعات قبل إعادتها إلى علبة الشحن الخاصة بها.

ويمكنك تجهيز منديل يحتوي على نسبة قليلة من الكحول أو منديل طبي ثم مسحها برفق مع تجنب الضغط بقوة على فتحات سماعات الأذن.

وتعتبر قطعة القطن الجافة هي أفضل أداة لتنظيف الميكروفون وشبكات السماعات.

وعندما يتعلق الأمر بأطراف الأذن يمكن غسلها بالماء الدافئ وتجنب الصابون والمنظفات المنزلية ويجب تجفيفها فورًا بعد ذلك.

أما عن علبة الشحن فيمكنك أيضًا استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة ولا تحتوي على الوبر. ويمكنك ترطيبها قليلًا بالكحول. ولكن لا تسمح لأي سائل بالوصول إلى منافذ الشحن.

كما يمكنك استخدام فرشاة نظيفة وجافة وناعمة الشعيرات لتنظيف منفذ الشحن وتأكد من أن العلبة جافة تمامًا قبل إعادة السماعات إليها.

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كيفية تنظيف سماعات جالاكسي Buds

تقدم شركة سامسونج دليلًا شاملًا لتنظيف نماذج سماعات جالاكسي Buds المختلفة. ويتم تنظيف جميع نماذج سماعات جالاكسي Buds بالطريقة نفسها تقريبًا.

وتبدأ العملية بتفكيكها أولًا من خلال خلع طرف سماعة الأذن عن طريق تحريكها بسلاسة وليس بقوة. ومن ثم مسح نقاط تلامس الشحن بقطعة قماش نظيفة وناعمة لأن تراكم العرق أو الرطوبة عليها قد يؤدي إلى تآكلها.

ولمستخدمي نموذج سماعات Galaxy Buds Live فهم بحاجة إلى إزالة الأطراف وهي الأربطة المطاطية الصغيرة الملتفة حول مخرج الصوت. ومن ثم استخدام قطعة قطن خالية من الوبر وفرشاة أسنان جافة وناعمة الشعيرات لتنظيف وسادات الأذن وأطراف سماعة الأذن.

ويجب أن تقوم بذلك ببطء وسلاسة للتأكد من إزالة شمع الأذن والزيوت وأي أوساخ أخرى. وتحذر سامسونج من استخدام الفرشاة المعدنية أو السلكية.

ويمكنك استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الأجزاء الداخلية من أطراف سماعة الأذن ويجب أن تكون حريصًا لأن الهدف هو تنظيف ما بداخلها وليس إضافة أي شيء إليها.

كما يمكنك استخدام قطعة القماش نفسها لتنظيف علبة الشحن. وبمجرد الانتهاء يمكنك إعادة تجميع سماعة الأذن مرة أخرى لمتابعة الاستماع.

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كيفية تنظيف سماعات الأذن بيكسل Buds

بالرغم من أن سماعات الأذن بيكسل Buds من جوجل مقاومة للماء والعرق IPX4. ولكن الشركة تنصح بتجنب وضعها في سائل أو تحت الماء الجاري بالإضافة إلى محاولة تنظيفها بالمنظفات الكيميائية ومساحيق الغسيل.

وبدلاً من ذلك، توصي جوجل باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الوبر لتنظيف سماعات الأذن وعلبة الشحن التي تأتي معها.

وبالنسبة للخدوش والأوساخ المتراكمة تنصح الشركة بترطيب قطعة القماش أو استخدام قطعة قطن مبللة قليلًا مع تجنب الضغط عليها عند المسح خاصة بالقرب من فتحات سماعات الأذن.

وتعتبر فرشاة الأسنان الناعمة الشعيرات هي أداة أخرى توصي بها جوجل التي يمكنك وضعها عبر فتحات الميكروفون وفتحات السماعات. ومن ثم تحريك الشعيرات للداخل وللخارج للتأكد من سحب الأوساخ المتراكمة من الثقوب بدلاً من مجرد تشتيتها. ومن ثم تأكد من جفاف سماعات الأذن تمامًا قبل إعادتها إلى علبة الشحن.

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