كيفية استخدام تطبيق الدردشة في ويندوز 11

تعمل مايكروسوفت على استبدال تطبيق Skype تماماً في ويندوز 11.وجعل تطبيق مايكروسوفت تيمز يصبح تطبيق الدردشة في ويندوز 11 والاجتماعات الرئيسي عبر النظام.

لذلك تستطيع استخدام تطبيق الدردشة الخاص بمايكروسوفت تيمز كتطبيق دردشة رئيسي تستطيع الوصول إليه بشكل سريع عبر شريط المهام الخاص بالنظام.

وعلى الرغم من كون تطبيق الدردشة في ويندوز 11 يستخدم خوادم مايكروسوفت تيمز، إلا أن جميع محادثات تيمز لن تظهر فيه والعكس صحيح.

وذلك لأن تطبيق الدردشة الجديد في ويندوز 11 يعتبر نسخة مصغرة من تطبيق مايكروسوفت تيمز.

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استخدام تطبيق الدردشة في ويندوز 11

توجه في البداية إلا التطبيق عبر الضغط على الأيقونة الخاصة به في شريط المهام، وبعد ذلك اضغط على بدء استخدام التطبيق.

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ومن ثم قم بتسجيل الدخول في التطبيق عبر الحساب الذي ترغب في استخدامه.

وإذا أردت أن تبدأ بالدردشة يمكنك الضغط على زر بدء الدردشة، ويمكنك أيضًا عمل اجتماعات ومكالمات فيديو عبر التطبيق مباشرةً.

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تطور النظام الجديد

اقترب موعد إطلاق ويندوز 11 الرسمي، لذلك تجد النسخ التجريبية الخاصة به أصبحت منتشرة وأصبحت تحمل الكثير من التحديثات عن النسخ القديمة.

ويمكنك بالطبع تحميل النسخة التجريبية الرسمية من ويندوز 11 عبر متجر مايكروسوفت والمشاركة في تجربتها.

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ولكن لا تعتبر النسخة مناسبة بعد للاستخدام اليومي، حيث تواجه النسخ بعض المشاكل الصغيرة في الواجهة والعمليات اليومية.

كما أن أداء التطبيقات والألعاب مع نسخ ويندوز 11 التجريبية ليس جيدًا، لذلك لا ينصح باستخدامها بشكل دائم.

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وتعمل مايكروسوفت على تطوير الكثير من جوانب ويندوز 11 والتطبيقات الافتراضية فيه، حيث قامت بتطوير أداة القص واللصق والحاسبة والبريد والتقويم.

وذلك لتجعل هذه التطبيقات تناسب الاستخدامات الجديدة للنظام وتواكب التطور الذي حدث داخل النظام.

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ويعتبر استخدام تطبيقات أندرويد مع النظام أحد أهم التغييرات الجديدة عليه والتي ينتظرها الكثيرون.

وذلك لأن هذه الخاصية تلغي الحاجة إلى تثبيت تطبيقات محاكي أندرويد التي كانت تواجه بعض المشاكل في التشغيل وتمثل حملًا على النظام.

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