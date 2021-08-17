طريقة تفعيل الصوت المحيطي في ماك

قررت آبل دعم خاصية الصوت المحيطي في ماك مع تحديث Monterey، حيث تستطيع أخيرًا الاستماع إلى الموسيقى ومحادثات الفيديو بهذه التقنية.

وتهدف تقنية الصوت المحيطي إلى توزيع الصوت عبر السماعات التي تدعمها لتشعر بأن الصوت يأتي من إتجاهه الحقيقي وليس من إتجاه واحد.

لذلك تعمل هذه الخاصية على رفع جودة المقاطع الصوتية ومحادثات الفيديو بشكل كبير، وتدعم سماعات Airpods Pro هذه الخاصية.

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متطلبات تشغيل تقنية الصوت المحيطي في ماك

تعمل هذه التقنية بشكل رئيسي مع تطبيق الموسيقى الخاص بآبل بالإضافة إلى تطبيق Facetime، ولا توجد معلومات حول دعمها لباقي التطبيقات.

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وقد أعلنت آبل سابقًا عن السماعات التي تدعم هذه التقنية وهي كالتالي :

سماعات Airpods بأجيالها المختلفة.

سماعات BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, or Beats Studio Buds

كما تدعمها السماعات المدمجة في حواسيب ماك بوك برو بدايةً من نموذج 2018.

بالإضافة إلى سماعات ماك بوك آير بدايةً من 2018 وأجهزة آي ماك نموذج 2021.

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طريقة تفعيل الخاصية

تستطيع تفعيل الخاصية مع تطبيق موسيقى آبل عبر إتباع الخطوات التالية:

توجه إلى قائمة الموسيقى داخل التطبيق، ومن ثم توجه إلى إعدادات التطبيق عبر الضغط على علامة آبل في الشريط العلوي.

وبعد ذلك اضغط على تبويب التشغيل PlayBack وقم بتغيير اختيار تشغيل Dolby Atmos.

وذلك لأنك تحتاج إلى تفعيل خاصية Atmos حتى تستخدم الصوت المحيطي، ويمكنك الاختيار بين تشغيل الخاصية تلقائيًا أو دائمًا أو إغلاقها دائمًا.

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وتحتاج لتفعيل الخاصية دائمًا إذا لم تكن تستخدم سماعة رأس تدعمها بشكل كامل.

ويفترض أن تعمل الخاصية تلقائيًا مع تطبيق Facetime بعد تحديث Monterey، حيث لم تعلن آبل إن كنت في حاجة لتفعيلها يدويًا أم لا.

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أهم ميزة في Monterey

تحصل أجهزة ماك على عدة تحديثات مع نظام Monterey الجديد، وتعمل الخواص الجديدة على تحسين استخدام النظام بشكل كبير.

وتعتبر خاصية التحكم العام أحد أهم المميزات الجديدة القادمة للنظام، حيث تستطيع التحكم في جميع أجهزة آبل التي تستخدمها عبر لوحة مفاتيح واحدة وفأرة واحدة.

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كما تستطيع نقل الملفات تلقائيًا بين جميع أجهزة آبل المتصلة بهذه الخاصية، وتعمل الخاصية مع ثلاثة أجهزة بشكل عام.

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