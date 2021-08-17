طرق لزيادة إنتاجيتك عند استخدام الهاتف الذكي

يعتبر الهاتف الذكي من أهم الأدوات التقنية في الوقت الحالي حيث يمكنك استخدامه لتسيير جميع نواحي حياتك العملية والشخصية وذلك بفضل العديد من التطبيقات والخدمات التي تحوله إلى أداة رائعة للمساهمة في زيادة إنتاجيتك.

إدارة الوقت عبر الهاتف الذكي

غالبًا ما تكون مهارات إدارة الوقت هي المطلب الأول لزيادة إنتاجيتك خاصة إذا كان عليك القيام بالأعمال المنزلية جنبًا إلى جنب مع المهام المكتبية.

وعندما يصبح من الصعب عليك إدارة الوقت والجداول الزمنية والمهام التي يجب عليك تأديتها يمكن أن تستخدم أحد تطبيقات إدارة الوقت في الهاتف الذكي لتنظيم وقتك.

وهناك العديد من التطبيقات المجانية التي يمكنك استخدامها مثل تطبيق TimeTree الذي يتيح لك مشاركة التقويم وكتابة الأهداف التي تريد تحقيقها ومن ثم يساعدك في تجنب أي تعارض في المواعيد أو خلط المهام.

ويتيح لك تطبيق Cozi تنظيم مواعيدك وأنشطتك في مكان واحد والتنسيق والتواصل مع جميع أفراد العائلة أو العمل للبقاء على اطلاع دائم.

اقرأ ايضًا: مميزات في iOS 15 تساعدك في زيادة الإنتاجية

تنفيذ الأعمال المكتبية أثناء التنقل

يمكن لهاتفك الذكي مساعدتك في أداء الأعمال المكتبية حتى عندما لا يكون لديك إمكانية الوصول إلى الحاسب المحمول أو المكتبي.

وإذا كنت تستخدم خدمة Microsoft 365 في العمل فيمكنك استخدام تطبيقاتها مثل محرر المستندات أو العروض التقديمية وغيرها.

ويمكنك استخدام تطبيق مكالمات الفيديو مايكروسوفت تيمز للتواصل مع زملائك في الفريق والوصول إلى المستندات لتحريرها في الوقت الفعلي.

وتتيح لك خدمة Google Workspace الوصول إلى أي مستندات رسمية لتعديلها أو إنشاء مستندات جديدة كما تريد عبر الهاتف الذكي.

اقرأ ايضًا: 6 ميزات في نظام ويندوز 10 تساعدك على زيادة الإنتاجية

مشاركة قوائم القراءة عبر الأجهزة

إذا كنت تستخدم الهاتف الذكي في التصفح فيمكنك مشاركة أي صفحة ويب للوصول إليه لاحقًا عبر حاسبك المحمول أو المكتبي ويمكنك استخدام تطبيقات مشاركة قائمة القراءة.

وهناك العديد من التطبيقات المجانية مثل تطبيق Pocket للوصول إلى صفحات الويب التي شاركتها عبر الهاتف مباشرة في حاسبك.

الاستماع إلى المدونات الصوتية

إذا كنت ترغب في البقاء على اطلاع دائم بالمجالات المفضلة لديك فيمكنك استخدام الهاتف الذكي للاستماع إلى المدونات الصوتية.

ويمكنك استخدام تطبيق سبوتيفاي Spotify للاستماع إلى المدونات الصوتية التي تهمك أثناء التنقل وتلقي إشعارات حول أي تحديث جديد لبرنامجك المفضل.

اقرأ ايضًا: 5 تطبيقات تساعد مستخدمي أجهزة آبل في تعزيز الإنتاجية

إدارة التطبيقات في الهاتف الذكي

يلجأ العديد من المستخدمين إلى تنزيل العديد من التطبيقات التي نادرًا ما يستخدمها، ويمكن أن تؤثر هذه التطبيقات في أداء الهاتف الذكي بصورة كبيرة.

ولضمان تشغيل التطبيقات الضرورية بكامل أدائها يجب عليك حذف هذه التطبيقات غير الضرورية ويمكنك استخدام تطبيق Files by Google الذي يمكنه تحديد التطبيقات غير المستخدمة في هاتفك الذكي ومساعدتك على حذفها.

اقرأ ايضًا: 5 طرق لإنشاء بيئة عمل تساعد على زيادة الإنتاجية