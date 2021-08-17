تيك توك تعلن عن شراكات جديدة لتبسيط إنشاء المحتوى

أعلنت منصة تيك توك عن شراكات جديدة مع كل من Vimeo و Canva لتوفير المزيد من الطرق للمسوقين لبناء حملة إبداعية أفضل في كل تطبيق على حدة.

وتعمل عمليات الدمج الجديدة على تسهيل الاتصال المباشر بين مدير إعلانات TikTok وكل منصة، مما يجعل من السهل إنشاء تصميم تيك توك وتحميله مباشرة في حملتك.

وتتوافق الخيارات الإبداعية أيضًا مع أبعاد المنصة الرئيسية والفيديوهات الإبداعية، مما يضمن أن مقاطعك تبدو طبيعية وتتماشى مع بقية المنصة، وليست تشبه الإعلانات، وهو اعتبار رئيسي في نهج التسويق الخاص بالمنصة.

وبالنسبة إلى Vimeo، يمكن لمعلني تيك توك الآن إنشاء إعلانات خاصة بهم داخل Vimeo Create، أداة إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بها، التي توفر المزيد من الطرق لتخصيص مقاطع الفيديو الخاصة بك وإنشائها.

وأطلقت أداة Vimeo Create في شهر فبراير من العام الماضي كوسيلة لتوفير خيارات إنشاء فيديو مبسطة. وهي مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة وأولئك الذين يعملون بميزانية محدودة.

ويوفر التطبيق عمليات سهلة الاستخدام لإنشاء المزيد من محتوى الفيديو المتميز، بما في ذلك تراكبات الرسوم والنصوص، والانتقالات، والموسيقى الخالية من حقوق الملكية والمزيد.

وتعتبر واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام، ويمكن أن تساعدك في إنشاء تصميم إبداعي ذو مظهر أفضل وجذاب.

وتم أيضًا دمج Vimeo Create ضمن عملية إنشاء إعلانات بنترست، مما يوفر تحميل مباشر لموقع بنترست الإبداعي عبر التطبيق.

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تيك توك تبسط إنشاء المحتوى

بالنسبة لـ Canva، عملت المنصة الصينية مع منصة الإنشاء المرئي لتوفير أكثر من 50 نموذج إعلاني. مما يساعد في تقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بإنشاء الحملات.

وتوفر نماذج إعلانات Canva، إلى جانب أداة Publish End Points، السهولة والبساطة لصناع المحتوى. وذلك من خلال تمكينهم من نشر محتوى مقنع بصريًا مباشرةً عبر المنصة الصينية للتفاعل مع جماهيرهم بطريقة طبيعية وأصلية.

ولن يواجه الأشخاص الذين يستخدمون Canva أي مشكلة في استخدام الأدوات الجديدة. بينما يجد القادمون الجدد أيضًا عناصر التحكم البديهية إلى حد ما والسهلة التطبيق في العملية.

ويصبح كل من Vimeo و Canva الآن شركاء تسويق تيك توك رسميين. مما يضيف إلى قائمة أدوات المساعدة الخاصة بها القادرة على توفير خبرة ورؤى خاصة بالمنصة. الأمر الذي يمنحك المزيد من الطرق لزيادة جهودك الإبداعية عبر المنصة.

ومع استمرار نمو تيك توك، يبحث عدد متزايد من المسوقين أيضًا عن طرق للاستفادة المثلى من المنصة للعروض الترويجية.

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