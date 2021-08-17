تويتر تواصل تطوير مشروعها للشبكة الاجتماعية اللامركزية

اتخذت مجموعة العمل اللامركزية الطموحة عبر منصات التواصل الاجتماعي BlueSky في تويتر خطوة مهمة اليوم الاثنين حيث عينت شركة وسائل التواصل الاجتماعي قائدًا رسميًا للمشروع يوجه كيفية تطور البروتوكول للمضي قدمًا.

وتهدف Bluesky لبناء تكنولوجيا تغير طريقة عمل منصات التواصل الاجتماعي بشكل جذري. وأعلنت عن قائد للمشروع بعد عامين تقريبًا من إعلان جاك دورسي عنها لأول مرة.

واستعانت تويتر بالمطور المتخصص في التشفير جاي جرابر لقيادة المبادرة، وتأمل الشركة أن تنشئ المبادرة بروتوكول وسائط اجتماعية لامركزي يعمل من خلاله عدد من الشبكات الاجتماعية بما في ذلك تويتر.

وتعمل منظمة BlueSky المنفصلة بشكل مستقل. ولكن حتى الآن تم تمويلها وإدارتها إلى حد كبير من قبل الموظفين في تويتر.

وكان جرابر يعمل في دور أقل رسمية داخل فريق BlueSky، حيث دفع تويتر له لإنشاء مراجعة فنية للنظام البيئي الاجتماعي اللامركزي لمجموعة عمل من المطورين في المجال.

وعمل جرابر سابقًا في فريق المطور وراء العملة المشفرة Zcash التي تركز على الخصوصية وأنشأ شبكته الاجتماعية اللامركزية الخاصة به التي تسمى Happening، وهي مصممة للتنافس مع أحداث فيسبوك.

وابتعد جرابر عن هذا الجهد بعد أن واجه مشكلات في إيجاد قاعدة مستخدمين مهتمين بفوائد اللامركزية، وهو أمر نما ليصبح مشكلة شبه مستعصية على الحل بالنسبة لمعظم الشبكات الناشئة في المجال.

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تويتر تواصل تطوير مشروع BlueSky

أوضح جرابر في مقابلة أجريت في شهر يناير أنه رأى فرصة كبيرة في تويتر لدخول المجال الاجتماعي اللامركزي. وذلك بسبب قاعدة المستخدمين الضخمة عبر منصتها، التي تنتقل إلى البروتوكول، كما قالت الشركة.

وقال: الشيء المفيد في إنشاء تويتر بروتوكول لامركزي هو أنه إذا كان بإمكانك تصميم بروتوكول يعمل بطريقة مثالية، فلن تضطر إلى بذل الجهد الأولي للعثور على مكان مناسب للإقلاع منه لأن المنصة تجلب العديد من المستخدمين.

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وجذبت المبادرة مزيدًا من الاهتمام بعد الحظر الدائم لمنصة التغريد للرئيس السابق دونالد ترامب. وبعد إقالة ترامب، سلط الرئيس التنفيذي للشركة، جاك دورسي، الضوء على جهود BlueSky. وذلك باعتبارها واحدة من مبادرات الشركة المستمرة لضمان أن يكون الإشراف ضمن منصات التواصل الاجتماعي أقل لامركزية في المستقبل.

ويسمح بروتوكول الوسائط الاجتماعية اللامركزي للشبكات الفردية بحكم نفسها. وذلك دون أن تمارس شركة أو منظمة واحدة سيطرة متجانسة على مجال المحادثات عبر الإنترنت.

ولا تزال منظمة BlueSky في مراحلها الأولى. وتتمثل مهمة جرابر التالية في حشد الفريق عبر التعيينات الأولية، التي تشمل مطور بروتوكول ومطور ويب.

وبينما تم إنشاء الإنترنت كشبكة لامركزية، مما يعني أنه لا أحد يمتلكها. ولكن يتم التحكم في جزء كبير من حركة مرور الويب اليوم بواسطة محرك بحث رئيسي وشركات وسائط اجتماعية. التي تقرر كل منها قواعد منصاتها.

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