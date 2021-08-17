يشير الإصدار التجريبي الرابع من أندرويد 12 إلى جهاز يحمل الاسم الرمزي Passport. الذي من المحتمل أن يكون الاسم الرمزي لجهاز بيكسل القابل للطي Pixel Fold الذي يشاع أن شركة جوجل قد تستعد لإصداره قبل نهاية العام.

وظهرت معلومات حول هاتف بيكسل القابل للطي منذ سنوات حتى الآن، مع ظهور شائعات بشكل متقطع منذ عام 2019 على الأقل. ولكن التسريب الجديد يشير إلى أن جوجل يمكن أن تعلن عن Pixel Fold قريبًا.

ووفقًا للتعليمات البرمجية المصدرية الموجودة في الإصدار التجريبي الرابع من أندرويد 12، فإنها تشير إلى أن Passport يعمل بمعالج Google Tensor الجديد من سامسونج، ويستخدم الهواتف على ما يبدو مودم سامسونج.

وأشارت الشائعات إلى أن هاتف بيكسل القابل للطي يستخدم شاشة LTPO بقياس 7.6 إنشات ومعدل تحديث 120 هرتز كما هو الحال في Galaxy Z Fold 3.

ولن يكون هذا الأمر مفاجئًا. وذلك بالنظر إلى أن سامسونج هي الشركة الرائدة في تقنية الشاشات القابلة للطي في الوقت الحالي.

وقد كانت جوجل تتعامل مع الشركة كثيرًا مؤخرًا، حيث تعاونت بشأن Wear OS 3 وتفيد التقارير أنهما عملتا معًا على شريحة Tensor.

وليس من الواضح ما إذا كان Passport قد يظهر بجانب بيكسل 6 وبيكسل 6 برو، أو ما إذا كانت جوجل تريد الإعلان عنه في وقت لاحق من العام.

اقرأ أيضًا: هل تضر جوجل نفسها بإطلاق هاتف بيكسل 5a

بيكسل القابل للطي يستخدم شريحة Tensor من جوجل

بالنظر إلى أن الشركة قد كشفت جزئيًا عن بيكسل 6 وبيكسل 6 برو. فقد يكون الكشف عن Passport بمثابة مفاجأة لحدث الأجهزة المتوقع من جوجل.

ويشير بيكسل القابل للطي أيضًا إلى دعم أفضل لواجهة الأجهزة القابلة للطي في أندرويد. وهو تغيير مفيد بالنظر إلى أن التكنولوجيا قد تصبح أكثر شيوعًا في السنوات القادمة.

ووفقًا للشركة، فإن شريحة Tensor تضع هاتف بيكسل 6 في صفوف أفضل هواتف أندرويد. إلى جانب جعله أحد أكثر الهواتف أمانًا في العالم.

وتمنح الشريحة الشركة تحكمًا كاملاً في كيفية اتصال العتاد والبرامج، مما قد يؤدي إلى معالجة أفضل للصور والمزيد.

كما قد يستخدم الجهاز مودم Samsung Exynos غير معلن عنه. ويتميز هذا المودم برقم النموذج g5123b الذي يتماشى مع أحدث معالجات سامسونج 5123A.

اقرأ أيضًا: جوجل تخطو الخطوة الأولى نحو هواتف بيكسل المنتظرة