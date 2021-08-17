الحصول على الأموال عبر تيك توك

تحاول تيك توك جاهدةً أن تصبح أفضل منصة لصانعي المحتوى، وذلك لجذب أكبر قدر من أفضل صانعي المحتوى من المنصات الأخرى.

ولذلك بدأت المنصة بتطوير عدة طرق حتى تستطيع كسب الأموال عبرها، وبدون الحاجة إلى البحث عن أصدقائك الذين لم يقوموا بتحميل تيك توك بعد.

ولكن تعتمد جميع الطرق التي نذكرها اليوم على عدد المتابعين لديك، لذلك فإن الخطوة الأولى هي الحصول على أكبر عدد ممكن من المتابعين.

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صندوق دعم صناع المحتوى من تيك توك

قامت منصة تيك توك في أغسطس الماضي بتقديم فكرة جديدة لدعم صناع المحتوى داخلها، وجاءت هذه الفكرة على شكل صندوق مالي لدعمهم.

وتتوقع المنصة أن يزداد حجم صندوق الدعم ليصل إلى مليار دولار بحلول 2023، ويهدف الصندوق لجعل صناع المحتوى قادرين على كسب الأموال من مقاطعهم.

ويعمل الصندوق بشكل مشابه لإعلانات يوتيوب وجوجل، حيث تدفع تيك توك من 0.02 سنت إلى 0.04 سنت للألف مشاهدة.

لذا إن حصل مقطعك على مليون مشاهدة فإنك تحصل تقريبًا على 40 ألف دولار لقاء هذا المقطع.

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وتستطيع الاشتراك في هذا الصندوق إذا كنت تمتلك أكثر من 10 آلاف متابع على الأقل وأكثر من 100 ألف مشاهدة لمقاطعك خلال 30 يومًا.

ويمكنك الاشتراك في الصندوق إذا كنت مقيمًا في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا أو إسبانيا.

وتتوقع الشركة أن تزيد وصول الصندوق ليصل إلى باقي البلاد حول العالم في الفترة القادمة.

ويمكنك الوصول إلى اختيار الاشتراك في الصندوق عبر قائمة أدوات صناع المحتوى الخاصة بحسابك، وإذا قمت بتحقيق الشروط فإن اختيار الاشتراك في الصندوق يظهر أمامك.

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متجر صناع المحتوى

تسمح لك تيك توك بعرض منتجاتك بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المتنوعة عبر متجر صناع المحتوى.

وتستطيع الشركات التي ترغب في التعاون مع صناع المحتوى عبر المنصة البحث عنهم من خلال هذا المتجر.

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ولم تعلن المنصة بعد عن طريقة واضحة للاشتراك في المتجر، حيث يتم توزيع دعوات عشوائية من فريق المنصة للاشتراك فيه.

ولا يزال المتجر في الفترة التجريبية بعد، لذلك قد يصبح الاشتراك فيه أسهل بعد فترة قصيرة،

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وإذا تلقيت دعوة للاشتراك في المتجر، فإنك تجد اختيارًا جديدًا في أدوات صناع المحتوى يدعى متجر تيك توك.

وعندما تدخل إلى هذا الاختيار، فإنه يطلب منك تجهيز صفحة المتجر الخاصة بك عبر إضافة بعض المعلومات للتواصل معك.

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وتضم المعلومات التي يطلبها المتجر رقمًا للهاتف بالإضافة إلى بريد إلكتروني للتواصل معك.

كما تحتاج لإضافة مقدمة عن عملك وجمهورك والنتائج المتوقعة مع سعر الخدمات التي تقدمها.

وإذا أرادت إحدى الشركات التعاون معك فإنك تستقبل تنبيهًا عبر التطبيق ليخبرك برغبة الشركة في التعاون معك.

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طرق أخرى

يمكنك كسب الأموال عبر تيك توك باستخدام بعض الطرق الأخرى التي تتضمن الإعلانات المدفوعة للشركات بعيدًا عن متجر تيك توك.

كما تستطيع استقبال الهدايا المالية من متابعيك عبر المنصة، ولكن تقوم المنصة بخصم نسبة من التبرعات التي تصلك.

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