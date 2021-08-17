إيقاف تشغيل خدمة صور آيكلاود في آيفون وآيباد

تعد خدمة صور آيكلاود مكان مفيد لحفظ نسخة احتياطية تلقائية من الصور المخزنة في هاتف آيفون أو جهاز آيباد حيث تتيح لك مساحة مجانية تبلغ 5 جيجابايت. ولكن إذا استهلكت هذه المساحة وفي الوقت نفسه لا ترغب في الترقية إلى خطة مدفوعة فيجب عليك إيقاف تشغيلها.

ما يجب عليك معرفته قبل البدء

يمكنك إيقاف تشغيل الخدمة في هاتفك أو جهازك اللوحي دون فقد أي صورة أو مقطع فيديو. ولكن يوصى بإجراء نسخ احتياطي لجميع الصور ومقاطع الفيديو في جهازك.

ويمكنك تنزيل جميع الصور ومقاطع الفيديو عبر موقع آيكلاود الإلكتروني مباشرة إلى حسابك في خدمة تخزين سحابية أخرى أو نقلها إلى حاسب ويندوز أو حاسب ماك عبر كابل USB.

وقبل إيقاف الخدمة في جهازك يوصى بالتبديل إلى خيار تنزيل النسخ الأصلية والاحتفاظ بها حيث يؤدي هذا الخيار إلى تنزيل نسخة كاملة الدقة لجميع الصور ومقاطع الفيديو على آيكلاود مأخوذة من جميع أجهزة آبل.

وإذا لم يكن لديك مساحة تخزين كافية في حسابك فقم بتنزيل الصور من موقع آيكلاود عبر الويب قبل إيقاف الخدمة.

وفي حال كنت تستخدم الخدمة في جهاز منفصل فتظل الإصدارات الأصلية كاملة الدقة متاحة عبر الأجهزة الأخرى التي تستخدم الخدمة أيضًا. ولكن تتم إزالة الصور من جهازك الحالي قبل حذفها خلال 30 يومًا.

ويمكن استعادتها من خلال إعادة تفعيل خيار تنزيل وحفظ النسخ الأصلية. وعند استهلاك كل السعة المجانية المتاحة لك في الخدمة لن يتم رفع الصور ولن تظل مكتبتك محدثة في جميع أجهزتك.

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إيقاف تشغيل خدمة صور آيكلاود في آيفون

بعد تنزيل صورك بشكل آمن ونسخها احتياطيًا. اتبع الخطوات التالية لإيقاف الخدمة:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

اضغط على اسمك بالأعلى ثم حدد خيار آيكلاود.

حدد خيار الصور.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار صور آيكلاود إلى وضع إيقاف التشغيل.

وإذا كنت تستخدم ميزة تحسين تخزين آيفون فتظهر لك نافذة منبثقة تسألك عما إذا كنت تريد تنزيل نسخة من صور آيكلاود في الهاتف، ويجب هنا اختيار خيار تنزيل الصور ومقاطع الفيديو.

وإذا لم يكن جهازك لديه مساحة تخزين كافية وكنت متأكدًا من أن لديك نسخة احتياطية من صورك فيمكنك استخدام خيار إزالة من آيفون.

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