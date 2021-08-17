أفضل تطبيقات تسجيل الشاشة لمستخدمي الحواسيب

أصبح استخدام تطبيقات مكالمات الفيديو لعقد الاجتماعات عبر الإنترنت جزء لا يتجزأ من الحياة المهنية في الفترة الأخيرة. ولكن عند حضور العديد من الاجتماعات في اليوم فإن الحاجة إلى تسجيل الشاشة لبعض من هذه الاجتماعات هو أمر مهم للرجوع إليها ومشاهدتها لاحقًا.

تطبيق OBS Studio

يمكن استخدام هذا التطبيق لتسجيل أي شيء بما في ذلك الألعاب ويقدم التطبيق مجموعة من الميزات مثل تسجيل النافذة بأكملها وتسجيل كاميرا الويب والميكروفون ونوافذ المتصفح وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك يقدم ميزات مثل تصحيح الألوان واقتصاص الشاشة وتقليل الضوضاء والتسجيل الزمني اللامحدود ودعم البث العالي الدقة لمعظم مواقع الويب.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي ويندوز وماك عبر هذا الرابط.

تطبيق ActivePresenter

يتيح لك التطبيق تسجيل دون أي حدود زمنية بالإضافة إلى ميزات مثل التسجيل بوضع ملء الشاشة أو أي منطقة محددة وكاميرا الويب والميكروفون والحد من الضوضاء وتأثير التمويه.

ويأتي التطبيق بمحرر فيديو يدعم تحرير ملفات الفيديو المسجلة والمستوردة لتحرير فيديوهاتك المسجلة مثل القص وإضافة التعليقات التوضيحية.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي ويندوز وماك عبر هذا الرابط.

تسجيل الشاشة باستخدام تطبيق ShareX

من أفضل تطبيقات التسجيل حيث يتيح لك تسجيل مقاطع الفيديو دون علامات مائية مع عدم فرض قيود على وقت التسجيل.

ويأتي التطبيق بميزات متعدد مثل التقاط النص على الشاشة والتعرف عليه عبر التعرف الضوئي على الحروف ومشاركة مقاطع الفيديو المسجلة مباشرة وتأثيرات الألوان وغيرها.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي ويندوز عبر هذا الرابط.

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تطبيق Debut Video Capture

يتيح لك التطبيق التسجيل دون قيود زمنية أو علامات مائية. ومع ذلك يمكنك إضافة علامات مائية وفلاتر مخصصة قبل التسجيل.

ويمكنك ايضًا إضافة تسميات توضيحية وطوابع زمنية إلى ملف الإخراج وحفظ مقاطع الفيديو بتنسيقات مختلفة. ولكن يتم تعيين التطبيق افتراضيًا على عدم تسجيل الصوت لذلك تحتاج إلى تغيير هذا الإعداد قبل استخدامه.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي ويندوز عبر هذا الرابط.

تسجيل الشاشة باستخدام تطبيق Apowersoft

يأتي التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام ويتيح لك التسجيل من حاسبك أو كاميرا الويب. كما يتيح لك اختيار دقة الفيديو بشكل مسبق لتخطي الحاجة إلى تغييرها لاحقًا باستخدام محرر فيديو آخر.

ويدعم التطبيق حفظ مقاطع الفيديو المسجلة بتنسيقات مختلفة مثل MP4 و AVI. كما يقدم اختصارات مفاتيح التشغيل السريع القابلة للتخصيص وتضمين التعليقات التوضيحية أثناء التسجيل.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي ويندوز عبر هذا الرابط.

تطبيق FlashBack

يتيح لك التطبيق التسجيل دون أي قيود زمنية أو تضمين علامة مائية بالإضافة إلى إمكانية تسجيل شاشة واحدة أو شاشات متعددة.

ويمكنك جدولة التسجيلات مع أوقات البدء والإيقاف أو عند تشغيل تطبيق معين وتسجيل أنشطة الشاشة لكاميرا الويب أو النافذة أو الشاشة بأكملها أو منطقة محددة.

ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي ويندوز عبر هذا الرابط.