أسباب تدفعك للإشتراك في Apple TV Plus

انطلقت خدمة Apple Tv Plus في عام 2019 لتبدأ بمنافسة خدمات بث المحتوى المتنوعة، وهي تضم مجموعة من الأعمال الأصلية الخاصة بها بالإضافة إلى بعض العناوين الأخرى.

وقد أصبحت خدمات بث المحتوى ضرورةً لابد منها في العصر الحديث، لذلك تجد كل شركة تعمل على تقديم خدمتها الخاصة.

وتستطيع الاشتراك في خدمة Apple Tv Plus مجانًا عند شرائك لأي جهاز جديد من آبل.

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وبعد ذلك تدفع 5 دولار شهريًا للاستفادة من خدماتها، ولكن هل تستحق الخدمة الاشتراك بها؟

إليك مجموعة من الأسباب التي قد تدفعك للإشتراك في Apple Tv Plus

التوافقية والاشتراك العائلي

تضم معظم خدمات بث المحتوى خطة اشتراك عائلي، حيث يستطيع أكثر من شخص الاشتراك معًا في الخدمة عبر حساب واحد.

ولكن تكون خطة الاشتراك العائلي أغلى سعرًا من الخطط الفردية في العادة، ولا تعتمد apple Tv Plus على هذه الطريقة.

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حيث تستطيع الاستفادة من الاشتراك العائلي بسعر 5 دولار شهريًا، ويعني هذا أنك تستطيع مشاركة الخدمة مع 5 أشخاص حتى تدفع دولار واحد شهريًا.

كما يمكنك الوصول إلى تطبيق الخدمة عبر جميع المنصات الإلكترونية وأجهزة آبل بالإضافة إلى منصات الألعاب وأجهزة بث المحتوى المنافسة وأجهزة التلفاز الذكي.

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أعمال آبل الأصلية

لا تحتوي خدمة Apple TV Plus على الكثير من الأعمال، حيث تأتي بمكتبة تعتبر الأقل بين جميع خدمات بث المحتوى.

ولكن تمتاز الخدمة بوجود مجموعة كبيرة من الأعمال الأصلية الخاصة بآبل، وهي تتنوع بين برامج حوارية ومسلسلات قصيرة.

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وتعتمد آبل على ممثلين كبار للظهور في أعمالها الأصلية الجديدة، حيث تجد أعمال من بطولة Tom Hanks و Jason Moma.

وتنتظر الخدمة وصول مجموعة جديدة وقوية من الأعمال الأصلية مثل فيلم Finch في شهر نوفمبر ومسلسل Ted Lasso البريطاني.

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سعر الإشتراك

تمتاز الخدمة بأنها تقدم أقل سعر للإشتراك بين جميع خدمات بث المحتوى، كما أنك تستطيع الحصول عليها ضمن حزمة Apple One التي تقدم تشكيلة من خدمات آبل الرقمية.

ولا توجد توقعات حول سعر الخدمة في المستقبل، حيث قد تزداد قليلًا وقد تظل كما هي دون زيادة.

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